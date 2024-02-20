20 февраля 2024

Из аптек ХМАО начал исчезать известный препарат от кашля

В аптеках ХМАО возникла нехватка лекарства от кашля «АЦЦ»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аптека, противовирусные лекарства. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт, противовирусные средства
Югорчане заметили в аптеках нехватку препарата «АЦЦ» Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе из аптек стал исчезать препарат от кашля «АЦЦ». Клиенты рассказали URA.RU, что вместо него в ряде торговых точек стали продавать аналоги.

«На больничном врач прописал „АЦЦ“ для отхождения мокроты. Сразу зашел в аптеку, которая в поликлинике, но там его не оказалось. Потом заехал в парочку других аптек в городе рядом с домом. Там тоже не было, хотя месяц назад покупал жене, и какой-то нехватки не заметил вообще. Предложили в качестве аналога „Мукоцил“, сказали, что точно также действует», — рассказывает один из жителей Нижневартовска.

По словам другой клиентки, в аптеке ей пояснили, что поставок препарата не было более двух недель. «Прозвонила по ближайшим аптекам, в основном предлагали какие-то похожие препараты. „АЦЦ“ нашла только в паре аптек на другом конце города», — добавляет другая вартовчанка.

В ряде аптек Нижневартовска и Сургута корреспонденту агентства подтвердили, что у них «АЦЦ» действительно сейчас нет в продаже. При этом в других торговых точках лекарство остается в наличии. Агентство направило запрос производителю препарата с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе из аптек стал исчезать препарат от кашля «АЦЦ». Клиенты рассказали URA.RU, что вместо него в ряде торговых точек стали продавать аналоги. «На больничном врач прописал „АЦЦ“ для отхождения мокроты. Сразу зашел в аптеку, которая в поликлинике, но там его не оказалось. Потом заехал в парочку других аптек в городе рядом с домом. Там тоже не было, хотя месяц назад покупал жене, и какой-то нехватки не заметил вообще. Предложили в качестве аналога „Мукоцил“, сказали, что точно также действует», — рассказывает один из жителей Нижневартовска. По словам другой клиентки, в аптеке ей пояснили, что поставок препарата не было более двух недель. «Прозвонила по ближайшим аптекам, в основном предлагали какие-то похожие препараты. „АЦЦ“ нашла только в паре аптек на другом конце города», — добавляет другая вартовчанка. В ряде аптек Нижневартовска и Сургута корреспонденту агентства подтвердили, что у них «АЦЦ» действительно сейчас нет в продаже. При этом в других торговых точках лекарство остается в наличии. Агентство направило запрос производителю препарата с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...