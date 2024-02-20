Из аптек ХМАО начал исчезать известный препарат от кашля

В аптеках ХМАО возникла нехватка лекарства от кашля «АЦЦ»

21 февраля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Югорчане заметили в аптеках нехватку препарата «АЦЦ» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе из аптек стал исчезать препарат от кашля «АЦЦ». Клиенты рассказали URA.RU, что вместо него в ряде торговых точек стали продавать аналоги. «На больничном врач прописал „АЦЦ“ для отхождения мокроты. Сразу зашел в аптеку, которая в поликлинике, но там его не оказалось. Потом заехал в парочку других аптек в городе рядом с домом. Там тоже не было, хотя месяц назад покупал жене, и какой-то нехватки не заметил вообще. Предложили в качестве аналога „Мукоцил“, сказали, что точно также действует», — рассказывает один из жителей Нижневартовска. По словам другой клиентки, в аптеке ей пояснили, что поставок препарата не было более двух недель. «Прозвонила по ближайшим аптекам, в основном предлагали какие-то похожие препараты. „АЦЦ“ нашла только в паре аптек на другом конце города», — добавляет другая вартовчанка. В ряде аптек Нижневартовска и Сургута корреспонденту агентства подтвердили, что у них «АЦЦ» действительно сейчас нет в продаже. При этом в других торговых точках лекарство остается в наличии. Агентство направило запрос производителю препарата с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.

В Ханты-Мансийском автономном округе из аптек стал исчезать препарат от кашля «АЦЦ». Клиенты рассказали URA.RU, что вместо него в ряде торговых точек стали продавать аналоги. «На больничном врач прописал „АЦЦ“ для отхождения мокроты. Сразу зашел в аптеку, которая в поликлинике, но там его не оказалось. Потом заехал в парочку других аптек в городе рядом с домом. Там тоже не было, хотя месяц назад покупал жене, и какой-то нехватки не заметил вообще. Предложили в качестве аналога „Мукоцил“, сказали, что точно также действует», — рассказывает один из жителей Нижневартовска. По словам другой клиентки, в аптеке ей пояснили, что поставок препарата не было более двух недель. «Прозвонила по ближайшим аптекам, в основном предлагали какие-то похожие препараты. „АЦЦ“ нашла только в паре аптек на другом конце города», — добавляет другая вартовчанка. В ряде аптек Нижневартовска и Сургута корреспонденту агентства подтвердили, что у них «АЦЦ» действительно сейчас нет в продаже. При этом в других торговых точках лекарство остается в наличии. Агентство направило запрос производителю препарата с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.