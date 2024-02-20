Из тюменских аптек исчез детский препарат от коликов

21 февраля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

«Плантекс» назначают при лечении коликов у младенцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Дефицит лекарств в Тюмени Из тюменских аптек исчез швейцарский препарат от коликов «Плантекс». Об этом URA.RU сообщили в нескольких точках продаж лекарственных средств. «Его уже нет давно в продаже. Возможно, у поставщиков закончился», — рассказали в аптеке «ЮниФарм». Исчезновение «Плантекса» подтвердили и в федеральной сети «Фармленд». В тюменской аптеке «Панацея» также рассказали об отсутствии препарата. Препарат «Плантекс» назначают при устранении спастических болей в кишечнике при слабых расстройствах пищеварения у младенцев. Производят лекарство в Швейцарии. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Из тюменских аптек исчез швейцарский препарат от коликов «Плантекс». Об этом URA.RU сообщили в нескольких точках продаж лекарственных средств. «Его уже нет давно в продаже. Возможно, у поставщиков закончился», — рассказали в аптеке «ЮниФарм». Исчезновение «Плантекса» подтвердили и в федеральной сети «Фармленд». В тюменской аптеке «Панацея» также рассказали об отсутствии препарата. Препарат «Плантекс» назначают при устранении спастических болей в кишечнике при слабых расстройствах пищеварения у младенцев. Производят лекарство в Швейцарии. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.