20 февраля 2024

Из тюменских аптек исчез детский препарат от коликов

© Служба новостей «URA.RU»
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«Плантекс» назначают при лечении коликов у младенцев Фото:
новость из сюжета
Дефицит лекарств в Тюмени

Из тюменских аптек исчез швейцарский препарат от коликов «Плантекс». Об этом URA.RU сообщили в нескольких точках продаж лекарственных средств.

«Его уже нет давно в продаже. Возможно, у поставщиков закончился», — рассказали в аптеке «ЮниФарм».

Исчезновение «Плантекса» подтвердили и в федеральной сети «Фармленд». В тюменской аптеке «Панацея» также рассказали об отсутствии препарата.

Препарат «Плантекс» назначают при устранении спастических болей в кишечнике при слабых расстройствах пищеварения у младенцев. Производят лекарство в Швейцарии.

Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Из тюменских аптек исчез швейцарский препарат от коликов «Плантекс». Об этом URA.RU сообщили в нескольких точках продаж лекарственных средств. «Его уже нет давно в продаже. Возможно, у поставщиков закончился», — рассказали в аптеке «ЮниФарм». Исчезновение «Плантекса» подтвердили и в федеральной сети «Фармленд». В тюменской аптеке «Панацея» также рассказали об отсутствии препарата. Препарат «Плантекс» назначают при устранении спастических болей в кишечнике при слабых расстройствах пищеварения у младенцев. Производят лекарство в Швейцарии. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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