Из тюменских аптек исчез детский препарат от коликов

Из тюменских аптек исчез швейцарский препарат от коликов «Плантекс». Об этом URA.RU сообщили в нескольких точках продаж лекарственных средств.
«Его уже нет давно в продаже. Возможно, у поставщиков закончился», — рассказали в аптеке «ЮниФарм».
Исчезновение «Плантекса» подтвердили и в федеральной сети «Фармленд». В тюменской аптеке «Панацея» также рассказали об отсутствии препарата.
Препарат «Плантекс» назначают при устранении спастических болей в кишечнике при слабых расстройствах пищеварения у младенцев. Производят лекарство в Швейцарии.
Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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