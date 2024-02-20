20 февраля 2024

В Тюмени два брата — ветерана боевых действий устраивали налеты на МФО и магазины

В Тюмени осудили двух братьев, которые устраивали налеты МФО и магазины
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы совершили 9 разбойных нападений на МФО и магазины Фото:

В Тюмени два брата, которые ранее принимали участие в боевых действиях на территории Чеченской республики, устроили серию разбойных нападений на микрофинансовые организации (МФО). Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Мужчины были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 162 УК РФ — разбой.

«Калининский районный суд города Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении двух братьев 1971 и 1975 года рождения, ветеранов боевых действий на территории Республики Чечня. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 162 УК РФ — разбой», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области.

Следствием установлено, что в 2014 году браться совершили пять разбойных нападений на МФО и магазины. Потерпевшим они угрожали пневматическим пистолетом и ножом. В 2021 году мужчины еще четыре раза нападали на различные коммерческие организации Тюмени. Ущерб от их действий превысил 260 тыс. рублей.

Приговором Калининского суда Тюмени один из преступников 16 лет колонии строгого режима. Его подельник получил 10 лет лишения свободы.

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В Тюмени два брата, которые ранее принимали участие в боевых действиях на территории Чеченской республики, устроили серию разбойных нападений на микрофинансовые организации (МФО). Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Мужчины были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 162 УК РФ — разбой. «Калининский районный суд города Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении двух братьев 1971 и 1975 года рождения, ветеранов боевых действий на территории Республики Чечня. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 162 УК РФ — разбой», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области. Следствием установлено, что в 2014 году браться совершили пять разбойных нападений на МФО и магазины. Потерпевшим они угрожали пневматическим пистолетом и ножом. В 2021 году мужчины еще четыре раза нападали на различные коммерческие организации Тюмени. Ущерб от их действий превысил 260 тыс. рублей. Приговором Калининского суда Тюмени один из преступников 16 лет колонии строгого режима. Его подельник получил 10 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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