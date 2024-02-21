Челябинец отдал мошенникам более 20 млн рублей

Мужчина попался на уловку мошенников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) местный житель попался на уловку мошенников, из-за чего лишился более 20 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, под диктовку злоумышленников мужчина сначала перевел им все накопления, а затем и взятые в кредит деньги.

«Мужчина сначала перечислил на сторонние банковские счета более 800 тысяч рублей из личных накоплений. После чего он под диктовку мошенников оформлял займы в различных банках, чтобы снова перевести деньги мошенникам, но уже через городские банкоматы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Мошенники долгое время «обрабатывали» мужчину. Сначала ему позвонили под предлогом продления обслуживания сотовой связи. После с ним связался, якобы, представитель портала «Госуслуги», сообщив, что личный кабинет пользователя взломан. Затем последовали разговоры с фейковыми сотрудниками правоохранительных органов.

Все это время мужчина неукоснительно исполнял все их инструкции. Когда же понял, что его обманули, обратился в полицию.