Челябинец отдал мошенникам более 20 млн рублей

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Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, жулик, киберпреступность, обман, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, жульничество, хищение, пиратство
Мужчина попался на уловку мошенников Фото:

В Златоусте (Челябинская область) местный житель попался на уловку мошенников, из-за чего лишился более 20 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, под диктовку злоумышленников мужчина сначала перевел им все накопления, а затем и взятые в кредит деньги.

«Мужчина сначала перечислил на сторонние банковские счета более 800 тысяч рублей из личных накоплений. После чего он под диктовку мошенников оформлял займы в различных банках, чтобы снова перевести деньги мошенникам, но уже через городские банкоматы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Мошенники долгое время «обрабатывали» мужчину. Сначала ему позвонили под предлогом продления обслуживания сотовой связи. После с ним связался, якобы, представитель портала «Госуслуги», сообщив, что личный кабинет пользователя взломан. Затем последовали разговоры с фейковыми сотрудниками правоохранительных органов.

Все это время мужчина неукоснительно исполнял все их инструкции. Когда же понял, что его обманули, обратился в полицию.

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В Златоусте (Челябинская область) местный житель попался на уловку мошенников, из-за чего лишился более 20 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, под диктовку злоумышленников мужчина сначала перевел им все накопления, а затем и взятые в кредит деньги. «Мужчина сначала перечислил на сторонние банковские счета более 800 тысяч рублей из личных накоплений. После чего он под диктовку мошенников оформлял займы в различных банках, чтобы снова перевести деньги мошенникам, но уже через городские банкоматы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Мошенники долгое время «обрабатывали» мужчину. Сначала ему позвонили под предлогом продления обслуживания сотовой связи. После с ним связался, якобы, представитель портала «Госуслуги», сообщив, что личный кабинет пользователя взломан. Затем последовали разговоры с фейковыми сотрудниками правоохранительных органов. Все это время мужчина неукоснительно исполнял все их инструкции. Когда же понял, что его обманули, обратился в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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