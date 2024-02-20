20 февраля 2024

В Тюмени загорелся многоквартирный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ "Персей" после ликвидации пожара в здании торгового центра. Москва, пожарная машина, огонь, пожарные расчеты, кислородный баллон
Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 15:00 (архивное фото) Фото:

В Тюмени загорелся расселенный многоквартирный деревянный дом на ул. Камчатской. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области.

«21 февраля в 15:00 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном расселенном доме по адресу: г. Тюмень ул. Камчатская, 54. На место вызова привлекается 34 сотрудника подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области», — указано в сообщении тюменского управления МЧС.

Там добавили, что к тушению огня привлечены 11 единиц спецтехники. По предварительным данным, очаг возгорания находится на втором этаже здания. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Дом на ул. Камчатской был расселен незадолго до пожара
Дом на ул. Камчатской был расселен незадолго до пожара

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В Тюмени загорелся расселенный многоквартирный деревянный дом на ул. Камчатской. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области. «21 февраля в 15:00 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном расселенном доме по адресу: г. Тюмень ул. Камчатская, 54. На место вызова привлекается 34 сотрудника подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области», — указано в сообщении тюменского управления МЧС. Там добавили, что к тушению огня привлечены 11 единиц спецтехники. По предварительным данным, очаг возгорания находится на втором этаже здания. Сведений о погибших и пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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