Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 15:00 (архивное фото)
В Тюмени загорелся расселенный многоквартирный деревянный дом на ул. Камчатской. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области.
«21 февраля в 15:00 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном расселенном доме по адресу: г. Тюмень ул. Камчатская, 54. На место вызова привлекается 34 сотрудника подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области», — указано в сообщении тюменского управления МЧС.
Там добавили, что к тушению огня привлечены 11 единиц спецтехники. По предварительным данным, очаг возгорания находится на втором этаже здания. Сведений о погибших и пострадавших нет.
Дом на ул. Камчатской был расселен незадолго до пожара
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