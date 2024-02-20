В Тюмени загорелся многоквартирный дом. Фото

21 февраля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 15:00 (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени загорелся расселенный многоквартирный деревянный дом на ул. Камчатской. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области. «21 февраля в 15:00 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном расселенном доме по адресу: г. Тюмень ул. Камчатская, 54. На место вызова привлекается 34 сотрудника подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области», — указано в сообщении тюменского управления МЧС. Там добавили, что к тушению огня привлечены 11 единиц спецтехники. По предварительным данным, очаг возгорания находится на втором этаже здания. Сведений о погибших и пострадавших нет. Дом на ул. Камчатской был расселен незадолго до пожара Telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области: https://t.me/MCHSTYUMEN72

В Тюмени загорелся расселенный многоквартирный деревянный дом на ул. Камчатской. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области. «21 февраля в 15:00 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном расселенном доме по адресу: г. Тюмень ул. Камчатская, 54. На место вызова привлекается 34 сотрудника подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области», — указано в сообщении тюменского управления МЧС. Там добавили, что к тушению огня привлечены 11 единиц спецтехники. По предварительным данным, очаг возгорания находится на втором этаже здания. Сведений о погибших и пострадавших нет.