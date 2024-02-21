Володин: Путин вернул России рыбу

21 февраля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин вернул России ее рыбу, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Благодаря инициативе президента России Владимира Путина, Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели в течение 68 лет. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Речь идет о рыбе, которую британские моряки могли ловить в российских водах Баренцева моря согласна соглашению 1956 года. «Путин вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные», — передает слова Володина РИА Новости. Он добавил, что Великобритания объявила против России санкции, хотя рацион британцев на 40% состоит из российской трески. Теперь Британии остается лишь «худеть и становится умнее», заключил Володин. Госдума ранее приняла закон о денонсации соглашения 1956 года, которое давало британским морякам право ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Соглашение между СССР и Великобританией продолжало действовать после распада СССР, так как Россия стала его правопреемницей.

Благодаря инициативе президента России Владимира Путина, Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели в течение 68 лет. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Речь идет о рыбе, которую британские моряки могли ловить в российских водах Баренцева моря согласна соглашению 1956 года. «Путин вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные», — передает слова Володина РИА Новости. Он добавил, что Великобритания объявила против России санкции, хотя рацион британцев на 40% состоит из российской трески. Теперь Британии остается лишь «худеть и становится умнее», заключил Володин. Госдума ранее приняла закон о денонсации соглашения 1956 года, которое давало британским морякам право ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Соглашение между СССР и Великобританией продолжало действовать после распада СССР, так как Россия стала его правопреемницей.