Володин: Путин вернул России рыбу

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Владимир Путин вернул России ее рыбу, заявил Вячеслав Володин Фото:

Благодаря инициативе президента России Владимира Путина, Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели в течение 68 лет. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Речь идет о рыбе, которую британские моряки могли ловить в российских водах Баренцева моря согласна соглашению 1956 года.

«Путин вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные», — передает слова Володина РИА Новости. Он добавил, что Великобритания объявила против России санкции, хотя рацион британцев на 40% состоит из российской трески. Теперь Британии остается лишь «худеть и становится умнее», заключил Володин.

Госдума ранее приняла закон о денонсации соглашения 1956 года, которое давало британским морякам право ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Соглашение между СССР и Великобританией продолжало действовать после распада СССР, так как Россия стала его правопреемницей.

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Благодаря инициативе президента России Владимира Путина, Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели в течение 68 лет. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Речь идет о рыбе, которую британские моряки могли ловить в российских водах Баренцева моря согласна соглашению 1956 года. «Путин вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные», — передает слова Володина РИА Новости. Он добавил, что Великобритания объявила против России санкции, хотя рацион британцев на 40% состоит из российской трески. Теперь Британии остается лишь «худеть и становится умнее», заключил Володин. Госдума ранее приняла закон о денонсации соглашения 1956 года, которое давало британским морякам право ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Соглашение между СССР и Великобританией продолжало действовать после распада СССР, так как Россия стала его правопреемницей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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