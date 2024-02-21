Певца Matrang отправили в центр для зависимых

21 февраля 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Matrang прилетел в Россию Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» / ТАСС Певец Matrang (Алан Хадзарагов) вернулся в Россию. По прилете семья отправила его в реабилитационный центр для зависимых. «Семья музыканта сразу отправила его в рехаб», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что Хадзарагов прибыл в аэропорт Шереметьево, где его встретили родственники. Сестра артиста подтвердила, что в Таиланде у него началась зависимость от наркотических веществ, поэтому было принято решение положить Алана в клинику. Сейчас семья музыканта ищет деньги на его лечение. При этом организаторы апрельских концертов Хадзарагова утверждают, что выступления состоятся. Ранее Shot писал, что в феврале 2023 года двое знакомых позвали исполнителя в один из ресторанов Владикавказа, однако когда артист сел в их машину, его вывезли в лес, достали пистолет и избили на камеру, передает Life . Кадр из видео тогда разослали нескольким знакомым Хадзарагова из Осетии, а сам он после инцидента уехал в Таиланд. Позднее певец сообщил, что решил вернуться в Россию. Он также сообщил, что родственники хотят отправить его на лечение, так как подозревают в употреблении наркотических веществ. Matrang добавил, что больше не будет заниматься музыкой, потому что устал от медийности и теперь его привлекают совсем другие сферы деятельности. Музыкант улетел в Москву утром 20 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певец Matrang (Алан Хадзарагов) вернулся в Россию. По прилете семья отправила его в реабилитационный центр для зависимых. «Семья музыканта сразу отправила его в рехаб», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что Хадзарагов прибыл в аэропорт Шереметьево, где его встретили родственники. Сестра артиста подтвердила, что в Таиланде у него началась зависимость от наркотических веществ, поэтому было принято решение положить Алана в клинику. Сейчас семья музыканта ищет деньги на его лечение. При этом организаторы апрельских концертов Хадзарагова утверждают, что выступления состоятся. Ранее Shot писал, что в феврале 2023 года двое знакомых позвали исполнителя в один из ресторанов Владикавказа, однако когда артист сел в их машину, его вывезли в лес, достали пистолет и избили на камеру, передает Life. Кадр из видео тогда разослали нескольким знакомым Хадзарагова из Осетии, а сам он после инцидента уехал в Таиланд. Позднее певец сообщил, что решил вернуться в Россию. Он также сообщил, что родственники хотят отправить его на лечение, так как подозревают в употреблении наркотических веществ. Matrang добавил, что больше не будет заниматься музыкой, потому что устал от медийности и теперь его привлекают совсем другие сферы деятельности. Музыкант улетел в Москву утром 20 февраля.