Певца Matrang отправили в центр для зависимых

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Matrang прилетел в Россию Фото:

Певец Matrang (Алан Хадзарагов) вернулся в Россию. По прилете семья отправила его в реабилитационный центр для зависимых.

«Семья музыканта сразу отправила его в рехаб», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что Хадзарагов прибыл в аэропорт Шереметьево, где его встретили родственники.

Сестра артиста подтвердила, что в Таиланде у него началась зависимость от наркотических веществ, поэтому было принято решение положить Алана в клинику. Сейчас семья музыканта ищет деньги на его лечение. При этом организаторы апрельских концертов Хадзарагова утверждают, что выступления состоятся.

Ранее Shot писал, что в феврале 2023 года двое знакомых позвали исполнителя в один из ресторанов Владикавказа, однако когда артист сел в их машину, его вывезли в лес, достали пистолет и избили на камеру, передает Life. Кадр из видео тогда разослали нескольким знакомым Хадзарагова из Осетии, а сам он после инцидента уехал в Таиланд.

Позднее певец сообщил, что решил вернуться в Россию. Он также сообщил, что родственники хотят отправить его на лечение, так как подозревают в употреблении наркотических веществ. Matrang добавил, что больше не будет заниматься музыкой, потому что устал от медийности и теперь его привлекают совсем другие сферы деятельности. Музыкант улетел в Москву утром 20 февраля.

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Певец Matrang (Алан Хадзарагов) вернулся в Россию. По прилете семья отправила его в реабилитационный центр для зависимых. «Семья музыканта сразу отправила его в рехаб», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что Хадзарагов прибыл в аэропорт Шереметьево, где его встретили родственники. Сестра артиста подтвердила, что в Таиланде у него началась зависимость от наркотических веществ, поэтому было принято решение положить Алана в клинику. Сейчас семья музыканта ищет деньги на его лечение. При этом организаторы апрельских концертов Хадзарагова утверждают, что выступления состоятся. Ранее Shot писал, что в феврале 2023 года двое знакомых позвали исполнителя в один из ресторанов Владикавказа, однако когда артист сел в их машину, его вывезли в лес, достали пистолет и избили на камеру, передает Life. Кадр из видео тогда разослали нескольким знакомым Хадзарагова из Осетии, а сам он после инцидента уехал в Таиланд. Позднее певец сообщил, что решил вернуться в Россию. Он также сообщил, что родственники хотят отправить его на лечение, так как подозревают в употреблении наркотических веществ. Matrang добавил, что больше не будет заниматься музыкой, потому что устал от медийности и теперь его привлекают совсем другие сферы деятельности. Музыкант улетел в Москву утром 20 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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