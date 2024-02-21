Челябинский переводчик засудил пермскую полицию из-за неуплаты денег за работу

21 февраля 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Суд дважды встал на сторону переводчика Фото: Александр Елизаров © URA.RU Переводчик из Челябинска Шахназар Юлдашов дважды отсудил деньги у отдела полиции из Губахи (Пермский край). Сначала челябинцу не в полной мере выплатили деньги за работу, а впоследствии он отсудил процент за задержку. Информация об этом размещена в картотеке Губахинского городского суда. Юлдашов был переводчиком по уголовному делу. Он перевел с русского на таджикский язык обвинительное заключение, которое составило 7445 листов. Согласно расчету, за работу мужчине должны были выплатить почти 3,6 млн рублей. На счет его компании от отдела МВД «Губахинский» поступило только 1,6 млн. Тогда челябинец обратился в суд и потребовал выплаты всего гонорара. «После того, как вся сумма была переведена мужчина снова обратился в суд с требованием выплатить проценты за задержку перечисления денег и услуги адвоката», — говорится в решении суда. Выслушав все стороны суд частично удовлетворил требования истца. Челябинцу от МВД должны перевести 220 тысяч рублей в качестве процентов, а также 60 тысяч за расходы на адвоката и уплаты пошлин. Шахназар Юлдашов является генеральным директором ООО «Интеграл». Компания оказывает услуги по письменному и устному переводу.

Переводчик из Челябинска Шахназар Юлдашов дважды отсудил деньги у отдела полиции из Губахи (Пермский край). Сначала челябинцу не в полной мере выплатили деньги за работу, а впоследствии он отсудил процент за задержку. Информация об этом размещена в картотеке Губахинского городского суда. Юлдашов был переводчиком по уголовному делу. Он перевел с русского на таджикский язык обвинительное заключение, которое составило 7445 листов. Согласно расчету, за работу мужчине должны были выплатить почти 3,6 млн рублей. На счет его компании от отдела МВД «Губахинский» поступило только 1,6 млн. Тогда челябинец обратился в суд и потребовал выплаты всего гонорара. «После того, как вся сумма была переведена мужчина снова обратился в суд с требованием выплатить проценты за задержку перечисления денег и услуги адвоката», — говорится в решении суда. Выслушав все стороны суд частично удовлетворил требования истца. Челябинцу от МВД должны перевести 220 тысяч рублей в качестве процентов, а также 60 тысяч за расходы на адвоката и уплаты пошлин. Шахназар Юлдашов является генеральным директором ООО «Интеграл». Компания оказывает услуги по письменному и устному переводу.