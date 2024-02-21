Под Тюменью дети обворовали школу на более чем 420 000 рублей

Группа молодых людей, состоящих, в основном, из несовершеннолетних, обокрала школу в селе Перевалово Тюменского района. Информация представлена в документах, которые есть в распоряжении редакции. Из учебного заведения похитили квадрокоптеры, ноутбуки, смартфоны и другую технику, большую часть из которой сломали, выкинули, утопили в реке или сожгли.
«Кража происходила в два захода. Сначала шесть человек, большая часть из которых несовершеннолетние, пробрались в школу, где шел ремонт. Они хотели напугать охранника, но вскоре обнаружили, что в двух кабинетах находится техника в коробках. По итогу из школы были похищены восемь квадрокоптеров, чехлы для дронов, веб-камера, зарядки и аккумуляторы, смартфон, четыре ноутбука и два планшета, на общую сумму в более чем 428 000 рублей», — следует из документов.
Преступление произошло в школе в селе Перевалово, которая с марта по сентябрь 2023 года находилась на ремонте. Воры оставили себе не всю украденную технику. К примеру, два планшета почти сразу же были разбиты и выброшены в речку. Та же участь постигла и один квадрокоптер, а еще три дрона просто выбросили в мусорку, так как не знали, что с ними делать. Несколько ноутбуков в последующем сожгли в лесу.
Остальное ребята поделили и унесли к себе домой. Вскоре по селу разлетелась новость о том, что школу обворовали. Тогда родители подростков заметили, что у них дома появилась новая техника. Дети не долго отпирались и в итоге часть из них вместе со взрослыми пришли в полицию и написали явки с повинной.
Доподлинно известно о наказании, понесенном одним из участников кражи. Он получил два года условно. Информация по другим фигурантам скрыта, так как на момент суда они не достигли совершеннолетия.
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