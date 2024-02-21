Под Тюменью дети обворовали школу на более чем 420 000 рублей

В Тюменской области дети украли из школы квадрокоптеры, ноутбуки и смартфоны

22 февраля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Подростки обокрали школу, но вскоре написали явки с повинной Фото: Илья Московец © URA.RU Группа молодых людей, состоящих, в основном, из несовершеннолетних, обокрала школу в селе Перевалово Тюменского района. Информация представлена в документах, которые есть в распоряжении редакции. Из учебного заведения похитили квадрокоптеры, ноутбуки, смартфоны и другую технику, большую часть из которой сломали, выкинули, утопили в реке или сожгли. «Кража происходила в два захода. Сначала шесть человек, большая часть из которых несовершеннолетние, пробрались в школу, где шел ремонт. Они хотели напугать охранника, но вскоре обнаружили, что в двух кабинетах находится техника в коробках. По итогу из школы были похищены восемь квадрокоптеров, чехлы для дронов, веб-камера, зарядки и аккумуляторы, смартфон, четыре ноутбука и два планшета, на общую сумму в более чем 428 000 рублей», — следует из документов. Преступление произошло в школе в селе Перевалово, которая с марта по сентябрь 2023 года находилась на ремонте. Воры оставили себе не всю украденную технику. К примеру, два планшета почти сразу же были разбиты и выброшены в речку. Та же участь постигла и один квадрокоптер, а еще три дрона просто выбросили в мусорку, так как не знали, что с ними делать. Несколько ноутбуков в последующем сожгли в лесу. Остальное ребята поделили и унесли к себе домой. Вскоре по селу разлетелась новость о том, что школу обворовали. Тогда родители подростков заметили, что у них дома появилась новая техника. Дети не долго отпирались и в итоге часть из них вместе со взрослыми пришли в полицию и написали явки с повинной. Доподлинно известно о наказании, понесенном одним из участников кражи. Он получил два года условно. Информация по другим фигурантам скрыта, так как на момент суда они не достигли совершеннолетия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа молодых людей, состоящих, в основном, из несовершеннолетних, обокрала школу в селе Перевалово Тюменского района. Информация представлена в документах, которые есть в распоряжении редакции. Из учебного заведения похитили квадрокоптеры, ноутбуки, смартфоны и другую технику, большую часть из которой сломали, выкинули, утопили в реке или сожгли. «Кража происходила в два захода. Сначала шесть человек, большая часть из которых несовершеннолетние, пробрались в школу, где шел ремонт. Они хотели напугать охранника, но вскоре обнаружили, что в двух кабинетах находится техника в коробках. По итогу из школы были похищены восемь квадрокоптеров, чехлы для дронов, веб-камера, зарядки и аккумуляторы, смартфон, четыре ноутбука и два планшета, на общую сумму в более чем 428 000 рублей», — следует из документов. Преступление произошло в школе в селе Перевалово, которая с марта по сентябрь 2023 года находилась на ремонте. Воры оставили себе не всю украденную технику. К примеру, два планшета почти сразу же были разбиты и выброшены в речку. Та же участь постигла и один квадрокоптер, а еще три дрона просто выбросили в мусорку, так как не знали, что с ними делать. Несколько ноутбуков в последующем сожгли в лесу. Остальное ребята поделили и унесли к себе домой. Вскоре по селу разлетелась новость о том, что школу обворовали. Тогда родители подростков заметили, что у них дома появилась новая техника. Дети не долго отпирались и в итоге часть из них вместе со взрослыми пришли в полицию и написали явки с повинной. Доподлинно известно о наказании, понесенном одним из участников кражи. Он получил два года условно. Информация по другим фигурантам скрыта, так как на момент суда они не достигли совершеннолетия.