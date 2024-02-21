В Екатеринбурге на пересечении улиц Старых Большевиков и Корепина случилось массовое ДТП, в результате которого пострадал 7-летний ребенок. Об этом сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».
«В результате ДТП водитель и 7-летний пассажир автомобиля LADA доставлены в лечебные учреждения. Медики в настоящий момент оказывают им необходимую помощь», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель автомобиля LADA проехал перекресток улиц Старых Большевиков и Корепина на запрещающий сигнал светофора. Уходя от столкновения с автомашиной, которая поворачивала налево со встречного направления, водитель не справился с управлением и допустил наезд на стоящие справа три транспортных средства.
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