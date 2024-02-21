В Екатеринбурге в массовой аварии пострадал ребенок. Видео

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Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего днем в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц Старых Большевиков и Корепина случилось массовое ДТП, в результате которого пострадал 7-летний ребенок. Об этом сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

«В результате ДТП водитель и 7-летний пассажир автомобиля LADA доставлены в лечебные учреждения. Медики в настоящий момент оказывают им необходимую помощь», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля LADA проехал перекресток улиц Старых Большевиков и Корепина на запрещающий сигнал светофора. Уходя от столкновения с автомашиной, которая поворачивала налево со встречного направления, водитель не справился с управлением и допустил наезд на стоящие справа три транспортных средства.

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Старых Большевиков и Корепина случилось массовое ДТП, в результате которого пострадал 7-летний ребенок. Об этом сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». «В результате ДТП водитель и 7-летний пассажир автомобиля LADA доставлены в лечебные учреждения. Медики в настоящий момент оказывают им необходимую помощь», — говорится в сообщении. По предварительной информации, водитель автомобиля LADA проехал перекресток улиц Старых Большевиков и Корепина на запрещающий сигнал светофора. Уходя от столкновения с автомашиной, которая поворачивала налево со встречного направления, водитель не справился с управлением и допустил наезд на стоящие справа три транспортных средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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