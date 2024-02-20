Жители города в ЯНАО бьют тревогу из-за стай муравьев в домах

В Ноябрьске жильцы дома призвали коммунальщиков избавить их от муравьев

21 февраля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Жители Ноябрьска находят гнезда муравьев в своих домах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) жилые дома кишат стаями муравьев, а управляющая компания не принимает заявки на дезинсекцию подъездов. О неудачных попытках вытравления насекомых жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «ЖЭУ № 7, примите уже меры с этими маленькими рыжими муравьями, которые уже всем надоели, в домах по проспекту Мира 6 и 4. Эта извечная проблема с этими муравьями, которые уже не только на кухнях у людей, а практически везде! Как в ЖЭУ не придешь, только одни отговорки и советы — купить мелок какой-нибудь и помазать им, потравить чем-нибудь. Потравите уже нормально подвалы и чердаки, либо делайте это с какой-то нормальной периодичностью, а ни раз в полтора года! Уже реально нервов не хватает, живем как в сарае! Сразу говорю, у себя в квартире гнезда не нашли», — написал горожанин в сообществе «Злой ноябрянин». Ямальцы рассказали, что тоже неоднократно сталкивались с нашествием насекомых. «Боролись с муравьями долго. Наша УК делала обработку подвала, но муравьи снова появлялись. Их местом обитания у нас была ванна, туалет и кухня», — отметила Виктория Буданцева. «У нас летом атака муравьев и сверчков была ЖЭУ протравили подвалы и чердаки я на следующий день дихлофосом без запаха. Вроде пропали пока», — поделилась Оксана Вяткина. В городской администрации сообщили, что за содержание мест общего пользования данных многоквартирных домов на основании договоров управления отвечает управляющая компания «Новое время». «Работы по дезинфекции, дератизации и дезинсекции подвальных помещений, чердачных помещений осуществляются управляющей организацией. Если вы считаете, что УК бездействует и не надлежащим образом выполняет свои обязанности, можете обратиться в Госжилнадзор», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о жалобе жильцов многоквартирного дома в Новом Уренгое (ЯНАО) на мышей и тараканов, которые заполонили здание. Грызуны проникают в квартиры через систему мусоропровода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ноябрьске (ЯНАО) жилые дома кишат стаями муравьев, а управляющая компания не принимает заявки на дезинсекцию подъездов. О неудачных попытках вытравления насекомых жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «ЖЭУ № 7, примите уже меры с этими маленькими рыжими муравьями, которые уже всем надоели, в домах по проспекту Мира 6 и 4. Эта извечная проблема с этими муравьями, которые уже не только на кухнях у людей, а практически везде! Как в ЖЭУ не придешь, только одни отговорки и советы — купить мелок какой-нибудь и помазать им, потравить чем-нибудь. Потравите уже нормально подвалы и чердаки, либо делайте это с какой-то нормальной периодичностью, а ни раз в полтора года! Уже реально нервов не хватает, живем как в сарае! Сразу говорю, у себя в квартире гнезда не нашли», — написал горожанин в сообществе «Злой ноябрянин». Ямальцы рассказали, что тоже неоднократно сталкивались с нашествием насекомых. «Боролись с муравьями долго. Наша УК делала обработку подвала, но муравьи снова появлялись. Их местом обитания у нас была ванна, туалет и кухня», — отметила Виктория Буданцева. «У нас летом атака муравьев и сверчков была ЖЭУ протравили подвалы и чердаки я на следующий день дихлофосом без запаха. Вроде пропали пока», — поделилась Оксана Вяткина. В городской администрации сообщили, что за содержание мест общего пользования данных многоквартирных домов на основании договоров управления отвечает управляющая компания «Новое время». «Работы по дезинфекции, дератизации и дезинсекции подвальных помещений, чердачных помещений осуществляются управляющей организацией. Если вы считаете, что УК бездействует и не надлежащим образом выполняет свои обязанности, можете обратиться в Госжилнадзор», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о жалобе жильцов многоквартирного дома в Новом Уренгое (ЯНАО) на мышей и тараканов, которые заполонили здание. Грызуны проникают в квартиры через систему мусоропровода.