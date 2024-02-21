Житель Магнитогорска погиб, празднуя в бане отпуск друга, вернувшегося с СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, баня, гигиена
Мужчина отправился в баню, чтобы отпраздновать отпуск товарища Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область) погиб во время празднования отпуска участника СВО в бане. Вдова погибшего уверена, что его избили собственные товарищи.

«В разговоре с вдовой Владимира Шулагина, погибшего в бане, следователь утверждал, что мужчину ударили один раз из-за бытового спора, но умер он не из-за этого. Якобы после конфликта муж был жив, друзья положили его на кровать и ушли гулять. А умер он потому, что после употребления алкоголя не выдержало сердце. Жена погибшего уверена в обратном. По ее словам, на лице супруга буквального не было живого места и, судя по следам, его избивали сразу несколько человек», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации канала, 34-летний Владимир — отец троих несовершеннолетних детей, больше 10 лет отработал электрогазосварщиком и был на хорошем счету у начальства. В ночь на 14 февраля мужчина ушел отмечать отпуск друга, который вернулся из зоны боевых действий, в банный комплекс «Русские усадьбы». А утром тело Шулагина оказалось в морге, где врачи зафиксировали травматический отек и гематомы. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате контакта с тупым предметом.

Вдова написала заявления в СК с просьбой разобраться в смерти Владимира и восстановить истинную хронологию событий. По ее словам, после этого следователя по ее делу заменили, а новый «дал слово офицера», что привлечет виновных к ответственности.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках расследуемого уголовного дела», — заявили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

На своей странице во «Вконтакте» супруга погибшего в день похорон разместила фотографии мужа. «Вова… Пусть земля тебе будет пухом, никогда тебя не забудем…» — написала она.

По данным URA.RU, по подозрению в убийстве в конце прошлой недели был задержан местный житель 1977 года рождения. Решением суда он уже взят под стражу. Боец СВО проходит свидетелем по делу.

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Житель Магнитогорска (Челябинская область) погиб во время празднования отпуска участника СВО в бане. Вдова погибшего уверена, что его избили собственные товарищи. «В разговоре с вдовой Владимира Шулагина, погибшего в бане, следователь утверждал, что мужчину ударили один раз из-за бытового спора, но умер он не из-за этого. Якобы после конфликта муж был жив, друзья положили его на кровать и ушли гулять. А умер он потому, что после употребления алкоголя не выдержало сердце. Жена погибшего уверена в обратном. По ее словам, на лице супруга буквального не было живого места и, судя по следам, его избивали сразу несколько человек», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, 34-летний Владимир — отец троих несовершеннолетних детей, больше 10 лет отработал электрогазосварщиком и был на хорошем счету у начальства. В ночь на 14 февраля мужчина ушел отмечать отпуск друга, который вернулся из зоны боевых действий, в банный комплекс «Русские усадьбы». А утром тело Шулагина оказалось в морге, где врачи зафиксировали травматический отек и гематомы. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате контакта с тупым предметом. Вдова написала заявления в СК с просьбой разобраться в смерти Владимира и восстановить истинную хронологию событий. По ее словам, после этого следователя по ее делу заменили, а новый «дал слово офицера», что привлечет виновных к ответственности. «Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках расследуемого уголовного дела», — заявили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области. На своей странице во «Вконтакте» супруга погибшего в день похорон разместила фотографии мужа. «Вова… Пусть земля тебе будет пухом, никогда тебя не забудем…» — написала она. По данным URA.RU, по подозрению в убийстве в конце прошлой недели был задержан местный житель 1977 года рождения. Решением суда он уже взят под стражу. Боец СВО проходит свидетелем по делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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