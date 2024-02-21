Прокуратура наказала тюменского чиновника за опасную ледовую переправу

Прокуратура признала ледовую переправу в Ярковском районе опасной для жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, дорожный знак, пешеход, зима, север, горизонт, ледовая переправа, мороз
Ледовая переправа в Ярковском районе признана опасной для жизни и здоровья Фото:

Тюменская транспортная прокуратура внесла представление в адрес главы Ярковского района Евгения Золотухина за ненадлежащий контроль над подрядчиками, которые отвечают за состояние ледовых переправ. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Там добавили, что одна из переправ была признана опасной для жизни и здоровья пешеходов.

«Тюменской транспортной прокуратуры по обращению жителей Ярковского района проведены надзорные мероприятия по исполнению требований законодательства при эксплуатации ледовых переправ на территории поднадзорного транспортного района. В связи с ненадлежащим контролем за исполнением контрактных обязательств в адрес главы муниципального района внесено представление», — указано в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Проверкой установлено, что на одной из переправ не было дежурного тягача. Также там был обнаружен ряд других нарушений. В частности, дорожки для пешеходов были заметены снегом, что создает угрозу жизни и здоровью людей. Директору подрядной организации также внесено представление Тюменской транспортной прокуратуры.

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Тюменская транспортная прокуратура внесла представление в адрес главы Ярковского района Евгения Золотухина за ненадлежащий контроль над подрядчиками, которые отвечают за состояние ледовых переправ. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Там добавили, что одна из переправ была признана опасной для жизни и здоровья пешеходов. «Тюменской транспортной прокуратуры по обращению жителей Ярковского района проведены надзорные мероприятия по исполнению требований законодательства при эксплуатации ледовых переправ на территории поднадзорного транспортного района. В связи с ненадлежащим контролем за исполнением контрактных обязательств в адрес главы муниципального района внесено представление», — указано в сообщении Уральской транспортной прокуратуры. Проверкой установлено, что на одной из переправ не было дежурного тягача. Также там был обнаружен ряд других нарушений. В частности, дорожки для пешеходов были заметены снегом, что создает угрозу жизни и здоровью людей. Директору подрядной организации также внесено представление Тюменской транспортной прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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