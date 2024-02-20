Запрещенным для купания озером в ЯНАО заинтересовался СФ

Купание в озере Ханто пока запрещено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В рамках Дней Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации рассмотрели вопросы природопользования и охраны окружающей среды на Ямале. Основной докладчик — заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин. Участники совещания предложили включить популярное у местного населения пресноводное озеро Ханто на окраине Ноябрьска в федеральную программу по экологическому оздоровлению водных объектов РФ, сообщают в правительстве округа. Купание в озере пока запрещено.

«Одним из водных объектов, требующих особого внимания, является озеро Ханто в Ноябрьске. Раньше его берег был популярным местом отдыха у горожан благодаря своему удобному расположению. Сейчас озеро перестало быть пригодным для купания — оно постепенно затягивается илом. За последние 25 лет средняя глубина уменьшилась на метр», — поясняется в сообщении.

Комитет Совета Федерации рекомендовал Министерству природных ресурсов и экологии РФ, а также Федеральному агентству водных ресурсов рассмотреть вопрос о включении озера Ханто в новый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов РФ.

Пресноводное озеро Ханто находится на северо-западной окраине Ноябрьска. Из-за сильного загрязнения купание в озере запретили. По той же причине озеро давно утратило рыбохозяйственное значение.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала выделяют субсидию на содержание некоммерческой организации «Арктический парк природы». Объем затрат составит около 12,5 млн рублей.