На фронте погиб осужденный челябинский журналист, работавший в Екатеринбурге

21 февраля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Ян Межень получил 12 лет колонии в 2022 году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации РФ на Украине погиб челябинский журналист Ян Межень, сообщил URA.RU его брат Андрей. На фронт он отправился из колонии. В 2022 году корреспондент был осужден в Екатеринбурге сразу по нескольким статьям. «Мой брат погиб 9 февраля. Прощание с ним состоится 25 февраля в Челябинске», — рассказал близкий. У погибшего осталась супруга и малолетняя дочка. Он не уточил, в каком подразделении числился его брат на СВО. Ян Межень родился в Челябинске. Но в последние годы работал в Екатеринбурге. Весной 2021 года полицейские поймали его с наркотиками на улице Стрелочников. Журналиста доставили в 11-й отдел полиции, где он, по версии следствия, накинулся на молодого полицейского: он начал его избивать и душить. Силовика спасли коллеги. Против корреспондента было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, незаконный сбыт наркотиков и их хранение. 4 августа 2022 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

В зоне спецоперации РФ на Украине погиб челябинский журналист Ян Межень, сообщил URA.RU его брат Андрей. На фронт он отправился из колонии. В 2022 году корреспондент был осужден в Екатеринбурге сразу по нескольким статьям. «Мой брат погиб 9 февраля. Прощание с ним состоится 25 февраля в Челябинске», — рассказал близкий. У погибшего осталась супруга и малолетняя дочка. Он не уточил, в каком подразделении числился его брат на СВО. Ян Межень родился в Челябинске. Но в последние годы работал в Екатеринбурге. Весной 2021 года полицейские поймали его с наркотиками на улице Стрелочников. Журналиста доставили в 11-й отдел полиции, где он, по версии следствия, накинулся на молодого полицейского: он начал его избивать и душить. Силовика спасли коллеги. Против корреспондента было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, незаконный сбыт наркотиков и их хранение. 4 августа 2022 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.