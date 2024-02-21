На фронте погиб осужденный челябинский журналист, работавший в Екатеринбурге

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, аптечка, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Ян Межень получил 12 лет колонии в 2022 году (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации РФ на Украине погиб челябинский журналист Ян Межень, сообщил URA.RU его брат Андрей. На фронт он отправился из колонии. В 2022 году корреспондент был осужден в Екатеринбурге сразу по нескольким статьям.

«Мой брат погиб 9 февраля. Прощание с ним состоится 25 февраля в Челябинске», — рассказал близкий. У погибшего осталась супруга и малолетняя дочка. Он не уточил, в каком подразделении числился его брат на СВО.

Ян Межень родился в Челябинске. Но в последние годы работал в Екатеринбурге. Весной 2021 года полицейские поймали его с наркотиками на улице Стрелочников. Журналиста доставили в 11-й отдел полиции, где он, по версии следствия, накинулся на молодого полицейского: он начал его избивать и душить. Силовика спасли коллеги.

Против корреспондента было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, незаконный сбыт наркотиков и их хранение. 4 августа 2022 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

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В зоне спецоперации РФ на Украине погиб челябинский журналист Ян Межень, сообщил URA.RU его брат Андрей. На фронт он отправился из колонии. В 2022 году корреспондент был осужден в Екатеринбурге сразу по нескольким статьям. «Мой брат погиб 9 февраля. Прощание с ним состоится 25 февраля в Челябинске», — рассказал близкий. У погибшего осталась супруга и малолетняя дочка. Он не уточил, в каком подразделении числился его брат на СВО. Ян Межень родился в Челябинске. Но в последние годы работал в Екатеринбурге. Весной 2021 года полицейские поймали его с наркотиками на улице Стрелочников. Журналиста доставили в 11-й отдел полиции, где он, по версии следствия, накинулся на молодого полицейского: он начал его избивать и душить. Силовика спасли коллеги. Против корреспондента было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, незаконный сбыт наркотиков и их хранение. 4 августа 2022 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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