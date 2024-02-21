В Челябинской области 140 классов отправили на карантин по гриппу и ОРВИ

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На дистанционное обучение переведены 147 классов и две школы Фото:

В Челябинской области на карантине по гриппу и ОРВИ остаются 147 классов в 65 школах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«По состоянию на 19 февраля введены ограничения в двух школах и 140 классах 65 общеобразовательных организаций. Учебный процесс переведен в дистанционный режим», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В управлении отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю с 12 по 18 февраля снизилась на 12,4%. Больше всего динамика заметна среди школьников с семи до 14 лет — заболевших стало меньше на 22,4%.

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В Челябинской области на карантине по гриппу и ОРВИ остаются 147 классов в 65 школах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «По состоянию на 19 февраля введены ограничения в двух школах и 140 классах 65 общеобразовательных организаций. Учебный процесс переведен в дистанционный режим», — сообщили URA.RU в ведомстве. В управлении отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю с 12 по 18 февраля снизилась на 12,4%. Больше всего динамика заметна среди школьников с семи до 14 лет — заболевших стало меньше на 22,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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