В Челябинской области 140 классов отправили на карантин по гриппу и ОРВИ

На дистанционное обучение переведены 147 классов и две школы
В Челябинской области на карантине по гриппу и ОРВИ остаются 147 классов в 65 школах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
«По состоянию на 19 февраля введены ограничения в двух школах и 140 классах 65 общеобразовательных организаций. Учебный процесс переведен в дистанционный режим», — сообщили URA.RU в ведомстве.
В управлении отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю с 12 по 18 февраля снизилась на 12,4%. Больше всего динамика заметна среди школьников с семи до 14 лет — заболевших стало меньше на 22,4%.
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