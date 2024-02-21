В Челябинской области 140 классов отправили на карантин по гриппу и ОРВИ

21 февраля 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

На дистанционное обучение переведены 147 классов и две школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области на карантине по гриппу и ОРВИ остаются 147 классов в 65 школах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «По состоянию на 19 февраля введены ограничения в двух школах и 140 классах 65 общеобразовательных организаций. Учебный процесс переведен в дистанционный режим», — сообщили URA.RU в ведомстве. В управлении отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю с 12 по 18 февраля снизилась на 12,4%. Больше всего динамика заметна среди школьников с семи до 14 лет — заболевших стало меньше на 22,4%.

В Челябинской области на карантине по гриппу и ОРВИ остаются 147 классов в 65 школах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «По состоянию на 19 февраля введены ограничения в двух школах и 140 классах 65 общеобразовательных организаций. Учебный процесс переведен в дистанционный режим», — сообщили URA.RU в ведомстве. В управлении отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю с 12 по 18 февраля снизилась на 12,4%. Больше всего динамика заметна среди школьников с семи до 14 лет — заболевших стало меньше на 22,4%.