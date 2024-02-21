Почему операции по выводу войск сложнее штурмовых

Марочко заявил о невозможности просчитать все риски при отступлении

21 февраля 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Фактор паники мешает грамотно организовать отступление, сказал Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организовать отступление в условиях боевых действий гораздо сложнее, чем обороняться или наступать, поскольку невозможно просчитать все возможные варианты событий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Говоря о обороняющихся, штурмующих войсках и отступающих, везде есть своя специфика и нюансы. Как при штурмующих действиях, так и при отступлении, личный состав более подвержен обстрелам, более уязвим, существенно возрастают возможности получения тех или иных травм, вплоть до смертельных ранений. Можно сказать, что оба варианта несут серьезные риски, за одним исключением», — сказал Андрей Марочко. Новость по теме Почему Сырский не проявил себя как «мясник» при отводе войск из Авдеевки Заранее отработать план при отводе войск иногда бывает невозможно, отметил эксперт. «При отступлении, особенно у украинских боевиков, есть много неизвестных. Просчитать, где сейчас на данный момент находятся российские войска, куда они могут нанести огневое поражение, весьма сложно. Плюс не нужно забывать о панических настроениях, так как это было в Авдеевке. По сути, украинские боевики начали бежать. Вот в таких случаях потери, естественно, намного больше, нежели при штурмах», — объяснил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке. По его словам, наступательные же действия спонтанными не бывают. «Если мы говорим о штурмующих подразделениях, то как правило эта операция прорабатывается, разрабатываются всевозможные пути отступления, просчитываются различные варианты развития событий. Они отрабатываются на специальных полигонах, либо это все прорабатывается на картах. Идет более тщательная подготовка», — подчеркнул собеседник агентства. Главком ВСУ Александр Сырский принял решение об отступлении из Авдеевки. Число жертв приблизилось к 2000, многих взяли в плен. Операцию по отводу войск из Херсона в ноябре 2022 года проводил бывший командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин. Вооруженные силы РФ заняли оборону по левому берегу Днепра. Маневр был проведен без жертв. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организовать отступление в условиях боевых действий гораздо сложнее, чем обороняться или наступать, поскольку невозможно просчитать все возможные варианты событий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Говоря о обороняющихся, штурмующих войсках и отступающих, везде есть своя специфика и нюансы. Как при штурмующих действиях, так и при отступлении, личный состав более подвержен обстрелам, более уязвим, существенно возрастают возможности получения тех или иных травм, вплоть до смертельных ранений. Можно сказать, что оба варианта несут серьезные риски, за одним исключением», — сказал Андрей Марочко. Заранее отработать план при отводе войск иногда бывает невозможно, отметил эксперт. «При отступлении, особенно у украинских боевиков, есть много неизвестных. Просчитать, где сейчас на данный момент находятся российские войска, куда они могут нанести огневое поражение, весьма сложно. Плюс не нужно забывать о панических настроениях, так как это было в Авдеевке. По сути, украинские боевики начали бежать. Вот в таких случаях потери, естественно, намного больше, нежели при штурмах», — объяснил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке. По его словам, наступательные же действия спонтанными не бывают. «Если мы говорим о штурмующих подразделениях, то как правило эта операция прорабатывается, разрабатываются всевозможные пути отступления, просчитываются различные варианты развития событий. Они отрабатываются на специальных полигонах, либо это все прорабатывается на картах. Идет более тщательная подготовка», — подчеркнул собеседник агентства. Главком ВСУ Александр Сырский принял решение об отступлении из Авдеевки. Число жертв приблизилось к 2000, многих взяли в плен. Операцию по отводу войск из Херсона в ноябре 2022 года проводил бывший командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин. Вооруженные силы РФ заняли оборону по левому берегу Днепра. Маневр был проведен без жертв.