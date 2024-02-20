Почему Сырский не проявил себя как «мясник» при отводе войск из Авдеевки

Военный аналитик Джерелиевский: Сырский предал доверие Зеленского из-за солдат
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Александр Сырский был готов к «мясным штурмам» в Авдеевке, сказал Борис Джерелиевский Фото:
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Главком ВСУ Александр Сырский не придерживался в Авдеевке (ДНР) тактики бросать как можно больше людей в бой, как в Артемовске (за что тогда получил прозвище «мясник»), потому что ВСУ потеряли основную массу идеологически настроенных бойцов, готовых воевать до конца. Об этом рассказал в беседе с URA.RU военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала «Материально-техническое обеспечение ВС РФ», ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне Борис Джерелиевский

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«В Артемовске уличные бои продолжались месяцами. Примерно то же самое могло бы быть и в Авдеевке. Длительное время ВСУ смогли бы сопротивляться, если бы у них была на это воля к самопожертвованию, к сопротивлению. Пришлось бы сносить город подчистую или нести большие потери нам в этих уличных боях. К счастью, этого не произошло, и как только вклинились на территорию города, вся оборона посыпалась. Подготовленные, мотивированные боевики кончились именно в Артемовске и во время попыток контрнаступления. Те, кто сейчас есть, не способны выдерживать эти нагрузки, мотивация у них нулевая, никто не хочет умирать за этот режим. Никто не хочет сражаться. Идейных практически нет. При первой угрозе они отступают или сдаются», — сказал Борис Джерелиевский.

Сырский из-за таких бойцов отказался от обещания сдерживать город, отметил эксперт. «Мы знаем, что как только он был назначен главкомом, Зеленский взял с него клятвенное обещание держать до конца Авдеевку. Ему был дан карт-бланш на все эти мероприятия, большую часть резервов, включая даже те, которые, например, прикрывали подступы к Киеву. Все переброшено было туда, даже 3-я отдельная штурмовая бригада — бывшая „Азов“ (признана террористической организацией и запрещена в России), хотя это карательные подразделения, которые необходимы для подавления бунтов, мятежей или, наоборот, для организации бунтов или мятежей», — подчеркнул собеседник агентства.

Он не исключил, что в дальнейшем Сырский еще оправдает свое прозвище. «Он и здесь реализовал бы все то же самое, если бы у него был немножко другой личный состав. Сырский наверняка бы повторил полностью тот же сценарий, что и в Артемовске. Он был готов к этому, но факт в том, что физически это оказалось невозможно», — заключил Джерелиевский.

Сырский еще будучи командующим Сухопутными войсками ВСУ занимался операцией в Артемовске. Город был взят российскими войсками в мае 2023 года. За большие потери среди солдат ВСУ в этой операции Сырский получил прозвища «Генерал 200» и «Мясник». Он продолжал бросать военных в бой даже после заявлений Запада о том, что город необходимо оставить.

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Главком ВСУ Александр Сырский не придерживался в Авдеевке (ДНР) тактики бросать как можно больше людей в бой, как в Артемовске (за что тогда получил прозвище «мясник»), потому что ВСУ потеряли основную массу идеологически настроенных бойцов, готовых воевать до конца. Об этом рассказал в беседе с URA.RU военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала «Материально-техническое обеспечение ВС РФ», ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне Борис Джерелиевский «В Артемовске уличные бои продолжались месяцами. Примерно то же самое могло бы быть и в Авдеевке. Длительное время ВСУ смогли бы сопротивляться, если бы у них была на это воля к самопожертвованию, к сопротивлению. Пришлось бы сносить город подчистую или нести большие потери нам в этих уличных боях. К счастью, этого не произошло, и как только вклинились на территорию города, вся оборона посыпалась. Подготовленные, мотивированные боевики кончились именно в Артемовске и во время попыток контрнаступления. Те, кто сейчас есть, не способны выдерживать эти нагрузки, мотивация у них нулевая, никто не хочет умирать за этот режим. Никто не хочет сражаться. Идейных практически нет. При первой угрозе они отступают или сдаются», — сказал Борис Джерелиевский. Сырский из-за таких бойцов отказался от обещания сдерживать город, отметил эксперт. «Мы знаем, что как только он был назначен главкомом, Зеленский взял с него клятвенное обещание держать до конца Авдеевку. Ему был дан карт-бланш на все эти мероприятия, большую часть резервов, включая даже те, которые, например, прикрывали подступы к Киеву. Все переброшено было туда, даже 3-я отдельная штурмовая бригада — бывшая „Азов“ (признана террористической организацией и запрещена в России), хотя это карательные подразделения, которые необходимы для подавления бунтов, мятежей или, наоборот, для организации бунтов или мятежей», — подчеркнул собеседник агентства. Он не исключил, что в дальнейшем Сырский еще оправдает свое прозвище. «Он и здесь реализовал бы все то же самое, если бы у него был немножко другой личный состав. Сырский наверняка бы повторил полностью тот же сценарий, что и в Артемовске. Он был готов к этому, но факт в том, что физически это оказалось невозможно», — заключил Джерелиевский. Сырский еще будучи командующим Сухопутными войсками ВСУ занимался операцией в Артемовске. Город был взят российскими войсками в мае 2023 года. За большие потери среди солдат ВСУ в этой операции Сырский получил прозвища «Генерал 200» и «Мясник». Он продолжал бросать военных в бой даже после заявлений Запада о том, что город необходимо оставить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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