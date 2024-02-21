Компания «Курганприбора» массово набирает слесарей и наладчиков станков

В конструкторское бюро «СКТБ «Курганприбор» требуется более 100 слесарей и наладчиков станков с программным управлением. Работникам оборонного предприятия готовы платить зарплату от 57 до 120 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансиях размещена на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области.
«На АО «СКТБ «Курганприбор» требуются слесари механосборочных работ. Вакантных рабочих мест — 71. Заработная плата от 57 000 рублей», — указано в вакансии. Работникам необходимо иметь среднее профессиональное образование и стаж работы не менее трех лет.
Слесарям-ремонтникам готовы платить от 40-60 тысяч рублей в месяц. На эту вакансию требуется четыре сотрудника. Еще пять мест открыто на слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Их зарплата составляет до 55 тысяч рублей. Наладчикам станков и манипуляторов с программным управлением готовы платить от 80 до 120 тысяч рублей. Свободно 39 рабочих мест.
Ранее URA.RU писало, что на оборонном заводе «Курганприбор» массово набирают столяров, слесарей и станочников. Открыто порядка 150 вакансий с зарплатой от 40 до 85 тысяч рублей.
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