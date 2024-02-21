Прибыль «Мечела» выросла в металлургии и упала в добывающем сегменте

Металлургический сегмент группы компаний увеличил доходность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прибыль группы «Мечел» в 2023 году составила 22,3 млрд рублей против 62,9 млрд в 2022 году. Финансовые и операционные результаты за 2023 год компания опубликовала 21 февраля.

«Консолидированная выручка группы от реализации третьим лицам в 2023 году снизилась на 6% и составила 405,9 млрд рублей против 434,0 млрд рублей за 2022 год. Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО „Мечел“, по итогам 2023 года составила 22,3 млрд рублей, что на 40,6 млрд рублей ниже финансового результата за 2022 год (прибыль 62,9 млрд рублей)», — прокомментировал результаты деятельности группы компаний гендиректор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Доналоговая прибыль за двенадцать месяцев 2023 года составила 86,3 млрд рублей, что на 28,8 млрд рублей или на 25% ниже аналогичного показателя за двенадцать месяцев 2022 года (115,1 млрд рублей). Основное влияние на снижение показателя оказал добывающий сегмент — снижение на 49% по отношению к 2022 году. Рост доналоговой прибыли металлургического сегмента, напротив, вырос на 32%. В основном это обусловлено снижением закупочных цен на сырье, что частично нивелируется снижением рыночных цен и объемов реализации.

«Мечел» — крупная промышленная группа, объединяющая более 20 предприятий в металлургической, горнодобывающей и энергетической сферах. Один из главных активов ПАО «Мечел» — Челябинский металлургический комбинат. Один из ключевых акционеров — миллиардер из списка Forbes Игорь Зюзин.