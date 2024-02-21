Володин похвалил Путина и раскритиковал министров: основные тезисы с пленарного заседания ГД

Володин: Путин защитил Новороссию, вернул России Крым и треску

21 февраля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин заявил, что арабский станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU По инициативе президента России Владимира Путина, страна вернула себе рыбу, которую 68 лет ели англичане, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Главные заявления политика — в материале URA.RU. Путин вернул России рыбу и защитил Новороссию Володин выступил с заявлением о том, что благодаря инициативе Путина, Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели в течение 68 лет. Речь идет о рыбе, которую британские моряки могли ловить в российских водах Баренцева моря согласна соглашению 1956 года. «Путин вернул Крым России, и он навсегда войдет в историю как президент, который вернул нашу территорию, защитил Новороссию», — сказал Володин на заседании. Он добавил, что глава РФ вернул стране рыбу, которую 68 лет ели «бессовестные» англичане. По словам Володина, Великобритания объявила против России санкции, в то время как рацион британцев на 40% состоит из российской трески. Теперь Британии остается лишь «худеть и становится умнее», заключил политик. Сайт Госдумы переведут на арабский язык Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что арабский станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы. «Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Госдумы будет доступен на арабском языке», — подчеркнул он. Володин призвал министров стать более открытыми для диалога с депутатами Володин призвал министров стать более открытыми для диалога с депутатами. «Когда речь идет о депутатах Госдумы, правильно было бы, чтобы министры откликались. Других коммуникаций у министров нет с гражданами, только как через депутатов. У нас легче дозвониться до Президента, чем до министров», — сказал Володин. Он подчеркнул, что руководители фракций постоянно бывают у президента, встречаются с его руководителем администрации, а также с председателем правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По инициативе президента России Владимира Путина, страна вернула себе рыбу, которую 68 лет ели англичане, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Главные заявления политика — в материале URA.RU. Володин выступил с заявлением о том, что благодаря инициативе Путина, Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели в течение 68 лет. Речь идет о рыбе, которую британские моряки могли ловить в российских водах Баренцева моря согласна соглашению 1956 года. «Путин вернул Крым России, и он навсегда войдет в историю как президент, который вернул нашу территорию, защитил Новороссию», — сказал Володин на заседании. Он добавил, что глава РФ вернул стране рыбу, которую 68 лет ели «бессовестные» англичане. По словам Володина, Великобритания объявила против России санкции, в то время как рацион британцев на 40% состоит из российской трески. Теперь Британии остается лишь «худеть и становится умнее», заключил политик. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что арабский станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы. «Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Госдумы будет доступен на арабском языке», — подчеркнул он. Володин призвал министров стать более открытыми для диалога с депутатами. «Когда речь идет о депутатах Госдумы, правильно было бы, чтобы министры откликались. Других коммуникаций у министров нет с гражданами, только как через депутатов. У нас легче дозвониться до Президента, чем до министров», — сказал Володин. Он подчеркнул, что руководители фракций постоянно бывают у президента, встречаются с его руководителем администрации, а также с председателем правительства.