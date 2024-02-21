В ХМАО набирает популярность новый тренд свадебных платьев

У невест в ХМАО стали популярны корсетные свадебные платья с перьями и блестками

21 февраля 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

В ХМАО у невест стали популярны корсетные свадебные платья с перьями и блестками Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ХМАО среди невест стали популярны корсетные свадебные платья, украшенные цветочной вышивкой, перьями и пайетками. Спросом пользуются как длинные, так и укороченные модели. О трендах URA.RU рассказала владелец сети свадебных салонов «for Brides» в Сургуте Анастасия Кузьмина.

«Главный тренд свадебных платьев в 2024 году — это модели с полупрозрачными корсетами, расшитые цветочными узорами, пайетками, кружевом, перьями. Часто югорские невесты отдают предпочтение минимализму, элегантным и не пышным платьям с блестящим струящимся фатином. Самый популярный фасон, как правило, A-силуэт. Те, кто хочет наряд с ноткой пикантности, выбирают платье с высоким разрезом», — рассказала Кузьмина.

В среднем невесты тратят на покупку свадебных платьев 35-40 тысяч рублей. Те, кто хочет сэкономить, часто останавливаются на мини-платьях. Например, атласное платье-футляр можно купить в пределах 10-15 тысяч рублей. «Короткие платья не уступают по популярности длинным. Мини одевают и на регистрацию, и на сам праздник», — добавила предпринимательница.

А среди югорских женихов растет спрос на свадебные костюмы ярких цветов. Они все чаще выбирают изумрудные и бордовые костюмы вместо классических черных и белых.

В ХМАО среди невест стали популярны корсетные свадебные платья, украшенные цветочной вышивкой, перьями и пайетками. Спросом пользуются как длинные, так и укороченные модели. О трендах URA.RU рассказала владелец сети свадебных салонов «for Brides» в Сургуте Анастасия Кузьмина. «Главный тренд свадебных платьев в 2024 году — это модели с полупрозрачными корсетами, расшитые цветочными узорами, пайетками, кружевом, перьями. Часто югорские невесты отдают предпочтение минимализму, элегантным и не пышным платьям с блестящим струящимся фатином. Самый популярный фасон, как правило, A-силуэт. Те, кто хочет наряд с ноткой пикантности, выбирают платье с высоким разрезом», — рассказала Кузьмина. В среднем невесты тратят на покупку свадебных платьев 35-40 тысяч рублей. Те, кто хочет сэкономить, часто останавливаются на мини-платьях. Например, атласное платье-футляр можно купить в пределах 10-15 тысяч рублей. «Короткие платья не уступают по популярности длинным. Мини одевают и на регистрацию, и на сам праздник», — добавила предпринимательница. А среди югорских женихов растет спрос на свадебные костюмы ярких цветов. Они все чаще выбирают изумрудные и бордовые костюмы вместо классических черных и белых.