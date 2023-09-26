В Сургуте набирает популярность новый тренд свадебных костюмов

У женихов Сургута стали популярны свадебные костюмы ярких цветов

27 сентября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Женихи все чаще отдают предпочтение изумрудным и бордовым костюмам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) набирает популярность тренд на свадебные костюмы ярких цветов. Женихи отдают предпочтение изумрудным и бордовым костюмам вместо классических черных и белых. Об этом рассказала маркетолог местного магазина свадебных костюмов Дарья Саватаева. «Сейчас в тренде наблюдаются яркие свадебные костюмы. Среди женихов популярный запрос — это изумрудные костюмы, которые редко встречаются в коллекциях. Также востребованы и бордовые костюмы», — рассказала Саватаева в эфире в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Маркетолог также развеяла стереотип о том, что синий свадебный костюм выглядит непривлекательно. «Многие считают, что синие костюмы выглядят скучно и некрасиво, но их можно сделать интереснее с помощью аксессуаров. Такой костюм можно обыграть галстуком, платком паше, запонками», — добавила эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО невесты нашли способ сэкономить на покупке свадебных платьев. Тогда среди невест набирал популярность тренд на пошив свадебных платьев вместо покупки готовых в салонах.

В Сургуте (ХМАО) набирает популярность тренд на свадебные костюмы ярких цветов. Женихи отдают предпочтение изумрудным и бордовым костюмам вместо классических черных и белых. Об этом рассказала маркетолог местного магазина свадебных костюмов Дарья Саватаева. «Сейчас в тренде наблюдаются яркие свадебные костюмы. Среди женихов популярный запрос — это изумрудные костюмы, которые редко встречаются в коллекциях. Также востребованы и бордовые костюмы», — рассказала Саватаева в эфире в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Маркетолог также развеяла стереотип о том, что синий свадебный костюм выглядит непривлекательно. «Многие считают, что синие костюмы выглядят скучно и некрасиво, но их можно сделать интереснее с помощью аксессуаров. Такой костюм можно обыграть галстуком, платком паше, запонками», — добавила эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО невесты нашли способ сэкономить на покупке свадебных платьев. Тогда среди невест набирал популярность тренд на пошив свадебных платьев вместо покупки готовых в салонах.