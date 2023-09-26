26 сентября 2023

В Сургуте набирает популярность новый тренд свадебных костюмов

У женихов Сургута стали популярны свадебные костюмы ярких цветов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, молодожены, свадьба, цветы, молодая пара
Женихи все чаще отдают предпочтение изумрудным и бордовым костюмам Фото:

В Сургуте (ХМАО) набирает популярность тренд на свадебные костюмы ярких цветов. Женихи отдают предпочтение изумрудным и бордовым костюмам вместо классических черных и белых. Об этом рассказала маркетолог местного магазина свадебных костюмов Дарья Саватаева.

«Сейчас в тренде наблюдаются яркие свадебные костюмы. Среди женихов популярный запрос — это изумрудные костюмы, которые редко встречаются в коллекциях. Также востребованы и бордовые костюмы», — рассказала Саватаева в эфире в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Маркетолог также развеяла стереотип о том, что синий свадебный костюм выглядит непривлекательно. «Многие считают, что синие костюмы выглядят скучно и некрасиво, но их можно сделать интереснее с помощью аксессуаров. Такой костюм можно обыграть галстуком, платком паше, запонками», — добавила эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО невесты нашли способ сэкономить на покупке свадебных платьев. Тогда среди невест набирал популярность тренд на пошив свадебных платьев вместо покупки готовых в салонах.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) набирает популярность тренд на свадебные костюмы ярких цветов. Женихи отдают предпочтение изумрудным и бордовым костюмам вместо классических черных и белых. Об этом рассказала маркетолог местного магазина свадебных костюмов Дарья Саватаева. «Сейчас в тренде наблюдаются яркие свадебные костюмы. Среди женихов популярный запрос — это изумрудные костюмы, которые редко встречаются в коллекциях. Также востребованы и бордовые костюмы», — рассказала Саватаева в эфире в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Маркетолог также развеяла стереотип о том, что синий свадебный костюм выглядит непривлекательно. «Многие считают, что синие костюмы выглядят скучно и некрасиво, но их можно сделать интереснее с помощью аксессуаров. Такой костюм можно обыграть галстуком, платком паше, запонками», — добавила эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО невесты нашли способ сэкономить на покупке свадебных платьев. Тогда среди невест набирал популярность тренд на пошив свадебных платьев вместо покупки готовых в салонах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...