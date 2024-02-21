В ХМАО депутат назвал уголовное дело на летчицу пилотажной группы провокацией

21 февраля 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Пилоты группы «Барсы» — обладатели мировых наград Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат думы Сургута и организатор женской пилотажной группы «Барсы» Евгений Барсов уверен, что летчица Снежана Игнатенко из его летного состава стала жертвой провокации и попала под уголовное преследование. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник. «Год назад Снежана прокатила на самолет одну из посетительниц нашего аэродрома Ольгу. Это обычная практика. Иногда после этого девчонки зажигаются и заболевают самолетами. И тогда все прошло отлично, посетительница осталась довольна. А потом на Игнатенко возбудили уголовное дело», — сообщил Барсов. Как рассказал Барсов, сотрудники транспортной прокуратуры усмотрели в полете нарушение закона по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Якобы девушка, которую прокатила Игнатенко, написала заявление и пожаловалась на смертельный испуг. Это и стало поводом для вмешательства силовиков. Хотя Барсов уверяет, что есть фото и видео, доказывающие обратное. «Сейчас еще выяснилось, что судя по дате заявления, Ольга написала обращение в прокуратуру раньше, чем села в самолет. Это какая-то провокация или даже подстава. Вот только непонятно на кого она рассчитана на силовиков или на пилотов», — добавил Барсов. За разъяснениями журналист агентства обратился в Уральскую транспортную прокуратуру. Там сообщили, что будут готовы дать комментарий после направления дела в суд. Пока же расследованием занимается другое ведомство. В линейной полиции Сургута заявили, что у них нет данного производства. В центральное межрегиональное следственное управление СК РФ был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Сургута и организатор женской пилотажной группы «Барсы» Евгений Барсов уверен, что летчица Снежана Игнатенко из его летного состава стала жертвой провокации и попала под уголовное преследование. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник. «Год назад Снежана прокатила на самолет одну из посетительниц нашего аэродрома Ольгу. Это обычная практика. Иногда после этого девчонки зажигаются и заболевают самолетами. И тогда все прошло отлично, посетительница осталась довольна. А потом на Игнатенко возбудили уголовное дело», — сообщил Барсов. Как рассказал Барсов, сотрудники транспортной прокуратуры усмотрели в полете нарушение закона по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Якобы девушка, которую прокатила Игнатенко, написала заявление и пожаловалась на смертельный испуг. Это и стало поводом для вмешательства силовиков. Хотя Барсов уверяет, что есть фото и видео, доказывающие обратное. «Сейчас еще выяснилось, что судя по дате заявления, Ольга написала обращение в прокуратуру раньше, чем села в самолет. Это какая-то провокация или даже подстава. Вот только непонятно на кого она рассчитана на силовиков или на пилотов», — добавил Барсов. За разъяснениями журналист агентства обратился в Уральскую транспортную прокуратуру. Там сообщили, что будут готовы дать комментарий после направления дела в суд. Пока же расследованием занимается другое ведомство. В линейной полиции Сургута заявили, что у них нет данного производства. В центральное межрегиональное следственное управление СК РФ был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.