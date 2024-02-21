В СФ прислушались к инициативам властей ЯНАО

В СФ признали необходимым начислять максимальные надбавки силовикам Ямала

в СФ признали необходимым начислять максимальный северный коэффициент силовикам ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Совете Федерации России завершились Дни Ямало-Ненецкого автономного округа. Сенаторы поддержали инициативы властей Ямала, касающиеся туризма, образования, экологии, привлечения кадров в Арктические регионы, сообщает пресс-служба правительства округа. В частности, в СФ признали необходимым начислять максимальный северный коэффициент сотрудникам полиции, Росгвардии и МЧС.

«Мы сегодня обозначили тему по северным надбавкам для наших федеральных коллег, это в первую очередь те, кто отвечает за безопасность, — полиция, Росгвардия, МЧС. Важно, чтобы были созданы условия для привлечения молодых специалистов. <…> Рад, что Верхняя палата парламента страны поддержала нас в этом вопросе. Уровень заработной платы должен соответствовать условиям жизни на Севере», — цитирует источник слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Кроме этого, сенаторы согласились с тем, что господдержка необходима строительству автомобильной дороги до международной арктической станции «Снежинка» и туркомплекса «Рай-Из». Совет Федерации рекомендовал рассмотреть Правительству РФ создание единой федеральной системы для контроля над объектами строительства в условиях вечной мерзлоты.

Ранее URA.RU сообщало, что в столице России в рамках Дней Ямало-Ненецкого автономного округа состоялась рабочая встреча губернатора региона Дмитрия Артюхова и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Губернатор ЯНАО и спикер окружного Законодательного собрания получили награды из рук председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.