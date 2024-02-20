20 февраля 2024

В Москве прошла рабочая встреча главы ЯНАО и председателя СФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
В Москве прошла рабочая встреча главы ЯНАО и председателя Совета Федерации Фото:

В столице России в рамках Дней Ямало-Ненецкого автономного округа состоялась рабочая встреча губернатора региона Дмитрия Артюхова и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В беседе также участвовал спикер парламента округа Сергей Ямкин и сенаторы от региона, сообщается на портале правительства округа.

«Рабочая встреча главы региона и председателя Совета Федерации прошла в рамках Дней Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации. В беседе также приняли участие председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин, сенаторы от региона — член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков и член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Пушкарев», — сообщает пресс-служба правительства округа.

Валентина Матвиенко отметила промышленный потенциал Ямала, успехи в демографической политике. Обратила внимание коллег на высокие темпы жилищного строительства на Ямале и работу местных властей по программе переселения жителей из аварийного фонда.

Дмитрий Артюхов обменялся с сенаторами из северных регионов опытом работы на Ямале по вопросам, связанным с вечной мерзлотой. «У Ямала уже накоплен свой опыт, мы готовы им делиться. Эта тема актуальна для многих субъектов страны и совместная работа представителей регионов, федеральных органов власти, сенаторов СФ, уверен, принесет больший эффект», — сказал глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Совете Федерации РФ началось проведение «ямальских дней», на открытии которых выступят губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и представители органов власти округа. Глава расскажет сенаторам о социально-экономическом положении и перспективах развития региона.

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В столице России в рамках Дней Ямало-Ненецкого автономного округа состоялась рабочая встреча губернатора региона Дмитрия Артюхова и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В беседе также участвовал спикер парламента округа Сергей Ямкин и сенаторы от региона, сообщается на портале правительства округа. «Рабочая встреча главы региона и председателя Совета Федерации прошла в рамках Дней Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации. В беседе также приняли участие председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин, сенаторы от региона — член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков и член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Пушкарев», — сообщает пресс-служба правительства округа. Валентина Матвиенко отметила промышленный потенциал Ямала, успехи в демографической политике. Обратила внимание коллег на высокие темпы жилищного строительства на Ямале и работу местных властей по программе переселения жителей из аварийного фонда. Дмитрий Артюхов обменялся с сенаторами из северных регионов опытом работы на Ямале по вопросам, связанным с вечной мерзлотой. «У Ямала уже накоплен свой опыт, мы готовы им делиться. Эта тема актуальна для многих субъектов страны и совместная работа представителей регионов, федеральных органов власти, сенаторов СФ, уверен, принесет больший эффект», — сказал глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Совете Федерации РФ началось проведение «ямальских дней», на открытии которых выступят губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и представители органов власти округа. Глава расскажет сенаторам о социально-экономическом положении и перспективах развития региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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