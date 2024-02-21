Расследование по делу об убийстве подростка мигрантами полностью завершено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами

Группу из семи мигрантов, задержанных за убийство челябинского подростка, отдали под суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в зависимости от степени участия они обвиняются по пп. «ж, «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых местных жителей. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным URA.RU, троим из обвиняемых сняли статью об убийстве, оставив только «хулиганку». Ими стали Тоир Джалилов, Ислом Ахмадов и Хуршед Одинаев. Шахрома Мирова, Зоира Джалилова, Абдулвахоба Сабурова и Нажмиддина Имомова обвиняют по двум статьям об убийстве и хулиганстве.

В пресс-службе СКР URA.RU сообщили, что во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по региону преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, лица, его совершившие, установлены. Трое из обвиняемых скрылись за пределами РФ, в связи с чем объявлены в международный розыск.

Мигрантов задерживали постепенно в течение апреля прошлого года. Изначально в деле было восемь человек. Всех их обвиняли в убийстве. По версии следствия, они зарезали подростка у ТРК «Космос». При этом из всех задержанных только Миров частично признал вину.

В ходе следствия одному из них, Махмасаиду Азизову, переквалифицировали статью об убийстве на менее тяжкую — грабеж. А дело было закрыто по примирению сторон.