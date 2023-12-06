Мигрант, задержанный за убийство челябинского подростка, избежал наказания

07 декабря 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Махмасаид Азизов избежал наказания за грабеж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами Калининский райсуд Челябинска прекратил уголовное дело по факту грабежа в отношении Махмасаида Азизова, которого изначально задерживали за убийство подростка у ТРК «Космос». Мигрант не понес наказания. Согласно базе данных суда, такое решение было принято в связи с примирением сторон. «Потерпевший простил Азизова. Стороны смогли договориться. Уголовное дело по факту грабежа в отношении Азизова прекращено», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. То есть, Азизова признали виновным, но наказания не применили. В сведениях о судимости у него будет фигурировать отметка, что он привлекался к уголовной ответственности. Азизов был задержан в апреле по подозрению в убийстве 17-летнего школьника у ТРК «Космос». Вместе с ним были задержаны еще семь человек. Всех их обвинили в убийстве. Однако в ходе следствия причастность Азизова к инциденту не подтвердилась. За то следователи вышли на другое преступление — грабеж. Дело было переквалифицировано на менее тяжкое и направлено в суд. Убийство подростка произошло возле ТРК «Космос» в ночь на 9 апреля. Из-за конфликта в социальных сетях его участники решили встретиться и разобраться в реальной в жизни. Во время драки школьнику нанесли удар ножом. Юноша погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Один из задержанных частично признался в убийстве, другие вину отрицают. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Калининский райсуд Челябинска прекратил уголовное дело по факту грабежа в отношении Махмасаида Азизова, которого изначально задерживали за убийство подростка у ТРК «Космос». Мигрант не понес наказания. Согласно базе данных суда, такое решение было принято в связи с примирением сторон. «Потерпевший простил Азизова. Стороны смогли договориться. Уголовное дело по факту грабежа в отношении Азизова прекращено», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. То есть, Азизова признали виновным, но наказания не применили. В сведениях о судимости у него будет фигурировать отметка, что он привлекался к уголовной ответственности. Азизов был задержан в апреле по подозрению в убийстве 17-летнего школьника у ТРК «Космос». Вместе с ним были задержаны еще семь человек. Всех их обвинили в убийстве. Однако в ходе следствия причастность Азизова к инциденту не подтвердилась. За то следователи вышли на другое преступление — грабеж. Дело было переквалифицировано на менее тяжкое и направлено в суд. Убийство подростка произошло возле ТРК «Космос» в ночь на 9 апреля. Из-за конфликта в социальных сетях его участники решили встретиться и разобраться в реальной в жизни. Во время драки школьнику нанесли удар ножом. Юноша погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Один из задержанных частично признался в убийстве, другие вину отрицают.