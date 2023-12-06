06 декабря 2023

Мигрант, задержанный за убийство челябинского подростка, избежал наказания

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Азизову Махмасаиду в суде Центрального района. Челябинск, тюрьма, клетка, азизов махмасаид
Махмасаид Азизов избежал наказания за грабеж Фото:
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Убийство челябинского подростка мигрантами

Калининский райсуд Челябинска прекратил уголовное дело по факту грабежа в отношении Махмасаида Азизова, которого изначально задерживали за убийство подростка у ТРК «Космос». Мигрант не понес наказания. Согласно базе данных суда, такое решение было принято в связи с примирением сторон.

«Потерпевший простил Азизова. Стороны смогли договориться. Уголовное дело по факту грабежа в отношении Азизова прекращено», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. То есть, Азизова признали виновным, но наказания не применили. В сведениях о судимости у него будет фигурировать отметка, что он привлекался к уголовной ответственности.

Азизов был задержан в апреле по подозрению в убийстве 17-летнего школьника у ТРК «Космос». Вместе с ним были задержаны еще семь человек. Всех их обвинили в убийстве. Однако в ходе следствия причастность Азизова к инциденту не подтвердилась. За то следователи вышли на другое преступление — грабеж. Дело было переквалифицировано на менее тяжкое и направлено в суд.

Убийство подростка произошло возле ТРК «Космос» в ночь на 9 апреля. Из-за конфликта в социальных сетях его участники решили встретиться и разобраться в реальной в жизни. Во время драки школьнику нанесли удар ножом. Юноша погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Один из задержанных частично признался в убийстве, другие вину отрицают.

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Калининский райсуд Челябинска прекратил уголовное дело по факту грабежа в отношении Махмасаида Азизова, которого изначально задерживали за убийство подростка у ТРК «Космос». Мигрант не понес наказания. Согласно базе данных суда, такое решение было принято в связи с примирением сторон. «Потерпевший простил Азизова. Стороны смогли договориться. Уголовное дело по факту грабежа в отношении Азизова прекращено», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. То есть, Азизова признали виновным, но наказания не применили. В сведениях о судимости у него будет фигурировать отметка, что он привлекался к уголовной ответственности. Азизов был задержан в апреле по подозрению в убийстве 17-летнего школьника у ТРК «Космос». Вместе с ним были задержаны еще семь человек. Всех их обвинили в убийстве. Однако в ходе следствия причастность Азизова к инциденту не подтвердилась. За то следователи вышли на другое преступление — грабеж. Дело было переквалифицировано на менее тяжкое и направлено в суд. Убийство подростка произошло возле ТРК «Космос» в ночь на 9 апреля. Из-за конфликта в социальных сетях его участники решили встретиться и разобраться в реальной в жизни. Во время драки школьнику нанесли удар ножом. Юноша погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Один из задержанных частично признался в убийстве, другие вину отрицают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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