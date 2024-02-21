В длинные выходные изменят расписание поездов из Челябинска

21 февраля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Дополнительные поезда введут по направлению в Миасс, Екатеринбург и Магнитогорск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В длинные выходные с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта из Челябинска введут дополнительные рейсы до горнолыжного курорта «Солнечная долина», Екатеринбурга и Магнитогорска. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-уральской железной дороги (ЮУЖД). «В Челябинской области 23 февраля и 8 марта назначены дополнительные рейсы поездов маршрута Челябинск — Миасс — ГЛК „Солнечная долина“. Пригородные поезда Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург назначены 21 и 22 февраля, 6 и 7 марта. Электропоезд „Ласточка“ сообщением Челябинск — Магнитогорск назначен на 22 февраля и 7 марта», — сообщили в ЮУЖД. В расписание включили: Поезд № 7001 из Челябинска до Миасса (отправление в 08:45), рейс № 7002 из Миасса (отправление в 17:18).

Поезд №7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург (отправление в 13:38) и №7028/7008 Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск (отправление в 11:10).

Поезд №7905 сообщением Челябинск — Магнитогорск (отправление в 12:35) и №7906 Магнитогорск — Челябинск (отправление в 11:30). В пресс-службе также отметили, что 23 февраля и 8 марта отменен поезд «Полетаево 1 — Челябинск», отправляющийся в 7:41 по будням. Для пассажиров поезда № 7005 Челябинск — Кыштым 24 февраля организуют спортивный тур до курорта «Егоза». В стоимость билета включили горнолыжное катание, посещение водноспортивного комплекса, питание и экскурсию.

В длинные выходные с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта из Челябинска введут дополнительные рейсы до горнолыжного курорта «Солнечная долина», Екатеринбурга и Магнитогорска. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-уральской железной дороги (ЮУЖД). «В Челябинской области 23 февраля и 8 марта назначены дополнительные рейсы поездов маршрута Челябинск — Миасс — ГЛК „Солнечная долина“. Пригородные поезда Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург назначены 21 и 22 февраля, 6 и 7 марта. Электропоезд „Ласточка“ сообщением Челябинск — Магнитогорск назначен на 22 февраля и 7 марта», — сообщили в ЮУЖД. В расписание включили: В пресс-службе также отметили, что 23 февраля и 8 марта отменен поезд «Полетаево 1 — Челябинск», отправляющийся в 7:41 по будням. Для пассажиров поезда № 7005 Челябинск — Кыштым 24 февраля организуют спортивный тур до курорта «Егоза». В стоимость билета включили горнолыжное катание, посещение водноспортивного комплекса, питание и экскурсию.