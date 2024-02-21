Художник из ЯНАО, попавший в беду на Бали, пошел на поправку. Фото

Молодой человек проходит лечение в НМИЦ Хирургии им. Вишневского Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Художника из ЯНАО Александра Казакова, который лежал в стационаре острова Бали в тяжелом состоянии, транспортировали в Россию. Молодой человек проходит лечение в НМИЦ Хирургии им. Вишневского. Врачи дают пациенту прогноз на выздоровление, сообщает telegram-канал «Сова сказала». Казаков уверен, что справится с болезнью.

«Мои лечащие врачи Стручков В.Ю. и Бурмистров А.И. — невероятные специалисты, с первых секунд началось мое лечение. По состоянию на сегодня: я просто хочу жить и борюсь, и верю, что я со всем справлюсь, да и другого быть не может — прогнозы у врачей положительные», — цитирует источник слова Александра Казакова. Пациент проходит лечение в НМИЦ Хирургии им. Вишневского.

Ранее URA.RU сообщало, что ямалец Александр Казаков обратился в больницу острова Бали с болями в животе. Ему поставили диагноз «Аппендицит» и назначили срочную операцию. Во время нее выяснилось, что это опухоль кишечника, пациенту вырезали метр кишки. Требовалась срочная транспортировка в Россию.

Александр Казаков уверен, что все будет хорошо Фото: telegram-канал «Сова сказала»