Художник из ЯНАО, попавший в беду на Бали, пошел на поправку. Фото

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, капельница, процедуры, лечение, медицина, кома
Молодой человек проходит лечение в НМИЦ Хирургии им. Вишневского Фото:

Художника из ЯНАО Александра Казакова, который лежал в стационаре острова Бали в тяжелом состоянии, транспортировали в Россию. Молодой человек проходит лечение в НМИЦ Хирургии им. Вишневского. Врачи дают пациенту прогноз на выздоровление, сообщает telegram-канал «Сова сказала». Казаков уверен, что справится с болезнью.

«Мои лечащие врачи Стручков В.Ю. и Бурмистров А.И. — невероятные специалисты, с первых секунд началось мое лечение. По состоянию на сегодня: я просто хочу жить и борюсь, и верю, что я со всем справлюсь, да и другого быть не может — прогнозы у врачей положительные», — цитирует источник слова Александра Казакова. Пациент проходит лечение в НМИЦ Хирургии им. Вишневского.

Ранее URA.RU сообщало, что ямалец Александр Казаков обратился в больницу острова Бали с болями в животе. Ему поставили диагноз «Аппендицит» и назначили срочную операцию. Во время нее выяснилось, что это опухоль кишечника, пациенту вырезали метр кишки. Требовалась срочная транспортировка в Россию.

Александр Казаков уверен, что все будет хорошо
Александр Казаков уверен, что все будет хорошо
Фото:
Врачи дают пациенту положительный прогноз
Врачи дают пациенту положительный прогноз
Фото:

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Художника из ЯНАО Александра Казакова, который лежал в стационаре острова Бали в тяжелом состоянии, транспортировали в Россию. Молодой человек проходит лечение в НМИЦ Хирургии им. Вишневского. Врачи дают пациенту прогноз на выздоровление, сообщает telegram-канал «Сова сказала». Казаков уверен, что справится с болезнью. «Мои лечащие врачи Стручков В.Ю. и Бурмистров А.И. — невероятные специалисты, с первых секунд началось мое лечение. По состоянию на сегодня: я просто хочу жить и борюсь, и верю, что я со всем справлюсь, да и другого быть не может — прогнозы у врачей положительные», — цитирует источник слова Александра Казакова. Пациент проходит лечение в НМИЦ Хирургии им. Вишневского. Ранее URA.RU сообщало, что ямалец Александр Казаков обратился в больницу острова Бали с болями в животе. Ему поставили диагноз «Аппендицит» и назначили срочную операцию. Во время нее выяснилось, что это опухоль кишечника, пациенту вырезали метр кишки. Требовалась срочная транспортировка в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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