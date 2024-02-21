Экс-депутат Рады назвал фатальную ошибку Зеленского

Бывший депутат Рады Килинкаров: ВСУ ждет серия отступлений

22 февраля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Зеленский взял управление ВСУ на себя, сказал Спиридон Килинкаров Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Впереди ВСУ ждет ряд отступлений, потому что президент Украины Владимир Зеленский взял управление армией на себя и принимает решения, исходя не из военной обстановки, а из политической мотивации. Об этом заявил в беседе с URA.RU бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил 18 февраля президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки (ДНР). Город был мощным оборонным узлом ВСУ. На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что решение нового главкома Александра Сырского о выводе войск из Авдеевки было правильным, так как нужно было сохранять жизни военных. «Авдеевка — не последнее поражение. Я думаю, что в ближайшее время грядет целая серия отступлений Украины. Все это будет в поле ответственности верховного главнокомандующего. Фактически через отставку [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного Зеленский сделал прямое президентское правление фронтом. То есть политики напрямую вторглись в сферу деятельности военных и сами руководят всеми процессами. Это ничем хорошим закончиться не может, потому что, во-первых, они не специалисты в военном деле, а во-вторых, у них всегда будет доминировать политическая составляющая над военной», — сказал Спиридон Килинкаров. Новость по теме Почему операции по выводу войск сложнее штурмовых Зеленский не будет принимать во внимание предложения военных, уверен бывший депутат Рады. «Политическое руководство, безусловно, доминирует над руководством военным. То есть оно даже не готово выслушивать мнение военных в открытой дискуссии для того, чтобы принимать эффективные решения. Все будет приниматься, исключительно исходя из политической мотивации, нужной Зеленскому. Все это будет реализовываться в цену жизни украинских солдат, как вы сами понимаете», — подчеркнул эксперт. Согласно исследованию Datapraxis и YouGov для европейского совета по международным отношениям, 90% европейцев верят в победу РФ над Украиной в текущем конфликте. Как пишет агентство Bloomberg, российские войска вернули инициативу на фронте, а также передвинули президента Украины Владимира Зеленского на задний план. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Впереди ВСУ ждет ряд отступлений, потому что президент Украины Владимир Зеленский взял управление армией на себя и принимает решения, исходя не из военной обстановки, а из политической мотивации. Об этом заявил в беседе с URA.RU бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил 18 февраля президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки (ДНР). Город был мощным оборонным узлом ВСУ. На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что решение нового главкома Александра Сырского о выводе войск из Авдеевки было правильным, так как нужно было сохранять жизни военных. «Авдеевка — не последнее поражение. Я думаю, что в ближайшее время грядет целая серия отступлений Украины. Все это будет в поле ответственности верховного главнокомандующего. Фактически через отставку [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного Зеленский сделал прямое президентское правление фронтом. То есть политики напрямую вторглись в сферу деятельности военных и сами руководят всеми процессами. Это ничем хорошим закончиться не может, потому что, во-первых, они не специалисты в военном деле, а во-вторых, у них всегда будет доминировать политическая составляющая над военной», — сказал Спиридон Килинкаров. Зеленский не будет принимать во внимание предложения военных, уверен бывший депутат Рады. «Политическое руководство, безусловно, доминирует над руководством военным. То есть оно даже не готово выслушивать мнение военных в открытой дискуссии для того, чтобы принимать эффективные решения. Все будет приниматься, исключительно исходя из политической мотивации, нужной Зеленскому. Все это будет реализовываться в цену жизни украинских солдат, как вы сами понимаете», — подчеркнул эксперт. Согласно исследованию Datapraxis и YouGov для европейского совета по международным отношениям, 90% европейцев верят в победу РФ над Украиной в текущем конфликте. Как пишет агентство Bloomberg, российские войска вернули инициативу на фронте, а также передвинули президента Украины Владимира Зеленского на задний план.