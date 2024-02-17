Шойгу сообщил о полном взятии Авдеевки

18 февраля 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. «Министр обороны РФ генерал армии С. К. Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ (Владимиру Путину — прим. URA.RU) о полном взятии под контроль группировкой войск „Центр“ под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка в ДНР», — говорится в telegram-канале Минобороны России. В сообщении уточняется, что Авдеевка была мощным оборонным узлом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Освобождена территория площадью 31,75 кв. километра, в боях за город погибло 1500 военнослужащих ВСУ. Разрозненные украинские формирования покинули Авдеевку, бросив вооружение и военную технику. Сейчас проводится окончательная зачистка города от боевиков и блокирование подразделений украинской армии, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате. Решение о выводе войск с территории города принял главком ВСУ Александр Сырский. Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свое отчаяние во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности из-за ситуации на фронте. Администрация США обвинила конгресс в бездействии из-за перехода города под контроль армии России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. «Министр обороны РФ генерал армии С. К. Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ (Владимиру Путину — прим. URA.RU) о полном взятии под контроль группировкой войск „Центр“ под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка в ДНР», — говорится в telegram-канале Минобороны России. В сообщении уточняется, что Авдеевка была мощным оборонным узлом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Освобождена территория площадью 31,75 кв. километра, в боях за город погибло 1500 военнослужащих ВСУ. Разрозненные украинские формирования покинули Авдеевку, бросив вооружение и военную технику. Сейчас проводится окончательная зачистка города от боевиков и блокирование подразделений украинской армии, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате. Решение о выводе войск с территории города принял главком ВСУ Александр Сырский. Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свое отчаяние во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности из-за ситуации на фронте. Администрация США обвинила конгресс в бездействии из-за перехода города под контроль армии России.