Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Министр обороны РФ генерал армии С. К. Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ (Владимиру Путину — прим. URA.RU) о полном взятии под контроль группировкой войск „Центр“ под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка в ДНР», — говорится в telegram-канале Минобороны России. В сообщении уточняется, что Авдеевка была мощным оборонным узлом Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Освобождена территория площадью 31,75 кв. километра, в боях за город погибло 1500 военнослужащих ВСУ. Разрозненные украинские формирования покинули Авдеевку, бросив вооружение и военную технику. Сейчас проводится окончательная зачистка города от боевиков и блокирование подразделений украинской армии, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.
Решение о выводе войск с территории города принял главком ВСУ Александр Сырский. Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свое отчаяние во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности из-за ситуации на фронте. Администрация США обвинила конгресс в бездействии из-за перехода города под контроль армии России.
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