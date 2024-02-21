Путин обсудил с Додиком насущные вопросы: как прошла встреча

Путин поблагодарил Додика за поддержание отношений с Россией

21 февраля 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

Путин поблагодарил Додика за поддержание отношений Республики Сербской с Россией Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Сербской Милорадом Додиком в Казани. Он поблагодарил его за поддержание отношений с Россией. О том, как прошла встреча политиков — в материале URA.RU. Преем Додика и открытие «Игр будущего» Открывая встречу, Путин выразил искреннюю радость по поводу приезда Додика и подчеркнул важность его участия в открытии «Игр будущего», подчеркивая интерес и позитивное влияние спорта на молодежь. Президент России подчеркнул значимость этих соревнований как площадки для активных действий молодых людей, переходящих от компьютерных игр к настоящему спорту. Связи и взаимоотношения Владимир Путин напомнил о регулярных встречах с руководством Республики Сербской и выразил уверенность, что текущий визит Додика способствует дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Он также отметил поддержку со стороны Республики Сербской важных инициатив, связанных с сохранением памяти о жертвах нацизма. Сложное положение Республики Сербской Со своей стороны, Додик подтвердил крепкие отношения между Республикой Сербской и Россией и выразил благодарность за понимание сложной ситуации в республике. Он особенно подчеркнул проблемы, стоящие перед Республикой Сербской в свете международного протектората и давления со стороны Запада, в том числе вопросы санкций и отношений с НАТО. Стремление к стабильности и развитию Милорад Додик подчеркнул стабильное положение Республики Сербской на политической арене, несмотря на внешние вызовы. Он также выразил признательность за поддержку со стороны друзей, включая Россию, что является основой для дальнейшего укрепления и развития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Сербской Милорадом Додиком в Казани. Он поблагодарил его за поддержание отношений с Россией. О том, как прошла встреча политиков — в материале URA.RU. Открывая встречу, Путин выразил искреннюю радость по поводу приезда Додика и подчеркнул важность его участия в открытии «Игр будущего», подчеркивая интерес и позитивное влияние спорта на молодежь. Президент России подчеркнул значимость этих соревнований как площадки для активных действий молодых людей, переходящих от компьютерных игр к настоящему спорту. Владимир Путин напомнил о регулярных встречах с руководством Республики Сербской и выразил уверенность, что текущий визит Додика способствует дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Он также отметил поддержку со стороны Республики Сербской важных инициатив, связанных с сохранением памяти о жертвах нацизма. Со своей стороны, Додик подтвердил крепкие отношения между Республикой Сербской и Россией и выразил благодарность за понимание сложной ситуации в республике. Он особенно подчеркнул проблемы, стоящие перед Республикой Сербской в свете международного протектората и давления со стороны Запада, в том числе вопросы санкций и отношений с НАТО. Милорад Додик подчеркнул стабильное положение Республики Сербской на политической арене, несмотря на внешние вызовы. Он также выразил признательность за поддержку со стороны друзей, включая Россию, что является основой для дальнейшего укрепления и развития.