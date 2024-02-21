Свердловские инспекторы готовятся к поимке нарушителей на мотоциклах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка сотрудников ГИБДД к новому мотосезону. Екатеринбург
В составе спецроты УГИБДД — 11 полицейских Фото:

В Екатеринбурге сотрудники мотобатальона начали готовиться к новому сезону. Они проходят тренировки по контраварийному вождению на мотоциклах. Это помогает им задерживать нарушителей на дорогах. На последнем занятии гаишников присутствовал корреспондент URA.RU.

Тренировки батальона проходят в картинг-центре в Солнечном районе Екатеринбурга. «У мотобата вполне конкретная цель — темп движения должен быть выше, чем у нарушителя. [Инспекторы] должны быть быстрее, но при этом не подвергать опасности других участников движения. Здесь ребята обучаются тому, чтобы контролировать [байк] на скорости, поворачивать телом и использовать оружие на ходу. В общем, учимся ездить быстро и безопасно», — сказал URA.RU руководитель мотошколы «МотоАкадемия» Дмитрий Трифонов, который обучает сотрудников ГИБДД.

По словам старшего инспектора ДПС отдельного спецбатальона Свердловской области Игната Зырянова, многие нарушители-мотоциклисты, пытаясь скрыться от инспекторов, не осознают, что создают опасность на дорогах. «К тому же они начинают препятствовать нашей работе: делают маневры, виляют в стороны, не дают нам подъехать близко к ним. Поэтому на тренировках мы оттачиваем навыки, чтобы задерживать нарушителей», — пояснил он журналисту агентства.

Занятия у мотобатальона проходят три раза в неделю. Всего в составе УГИБДД — 11 мотоциклистов. «Мотобат осуществляет патрулирование не только в Екатеринбурге, но и в отдаленных территориях области, соответственно подобные тренировки с профессиональными инструкторами, повышают уровень профессионализма сотрудников и позволяют уверенно чувствовать себя на дороге в экстремальных ситуациях», — подытожила URA.RU глава пресс-службы УГИБДД по Свердловской области Галина Кравченко.

Подготовка сотрудников ГИБДД к новому мотосезону. Екатеринбург
Дмитрий Трифонов на тренировке мотобатальона
Фото:
Подготовка сотрудников ГИБДД к новому мотосезону. Екатеринбург
Занятия спецроты проходят три раза в неделю
Фото:
Подготовка сотрудников ГИБДД к новому мотосезону. Екатеринбург
Фото:
Подготовка сотрудников ГИБДД к новому мотосезону. Екатеринбург
Фото:
Подготовка сотрудников ГИБДД к новому мотосезону. Екатеринбург
Фото:
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В Екатеринбурге сотрудники мотобатальона начали готовиться к новому сезону. Они проходят тренировки по контраварийному вождению на мотоциклах. Это помогает им задерживать нарушителей на дорогах. На последнем занятии гаишников присутствовал корреспондент URA.RU. Тренировки батальона проходят в картинг-центре в Солнечном районе Екатеринбурга. «У мотобата вполне конкретная цель — темп движения должен быть выше, чем у нарушителя. [Инспекторы] должны быть быстрее, но при этом не подвергать опасности других участников движения. Здесь ребята обучаются тому, чтобы контролировать [байк] на скорости, поворачивать телом и использовать оружие на ходу. В общем, учимся ездить быстро и безопасно», — сказал URA.RU руководитель мотошколы «МотоАкадемия» Дмитрий Трифонов, который обучает сотрудников ГИБДД. По словам старшего инспектора ДПС отдельного спецбатальона Свердловской области Игната Зырянова, многие нарушители-мотоциклисты, пытаясь скрыться от инспекторов, не осознают, что создают опасность на дорогах. «К тому же они начинают препятствовать нашей работе: делают маневры, виляют в стороны, не дают нам подъехать близко к ним. Поэтому на тренировках мы оттачиваем навыки, чтобы задерживать нарушителей», — пояснил он журналисту агентства. Занятия у мотобатальона проходят три раза в неделю. Всего в составе УГИБДД — 11 мотоциклистов. «Мотобат осуществляет патрулирование не только в Екатеринбурге, но и в отдаленных территориях области, соответственно подобные тренировки с профессиональными инструкторами, повышают уровень профессионализма сотрудников и позволяют уверенно чувствовать себя на дороге в экстремальных ситуациях», — подытожила URA.RU глава пресс-службы УГИБДД по Свердловской области Галина Кравченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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