Прокуратура заинтересовалась пожаром в многоквартирном доме в Тюмени

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Областная прокуратура начала проверку по факту ЧП на улице Камчатской Фото:

Пожар в многоквартирном доме в Тюмени по улице Камчатской привлек внимание областной прокуратуры. В ведомстве сообщили о начале проверки по данному ЧП.

«По информации МЧС России по Тюменской области сегодня, 21 февраля 2024 года, около 15 часов поступило сообщение о пожаре в деревянном многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, дом 54. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по данному факту», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В настоящее время пожар локализован. В результате ЧП никто не пострадал. Прокуратура намерена выяснить, соблюдались ли ответственными лицами мероприятия по ограничению доступа в аварийный дом и сносу объекта.

Деревянный дом на Камчатской был расселен незадолго до пожара. По предварительным данным, очаг возгорания находился на втором этаже здания. К тушению огня привлечено 11 единиц спецтехники.

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Пожар в многоквартирном доме в Тюмени по улице Камчатской привлек внимание областной прокуратуры. В ведомстве сообщили о начале проверки по данному ЧП. «По информации МЧС России по Тюменской области сегодня, 21 февраля 2024 года, около 15 часов поступило сообщение о пожаре в деревянном многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, дом 54. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по данному факту», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время пожар локализован. В результате ЧП никто не пострадал. Прокуратура намерена выяснить, соблюдались ли ответственными лицами мероприятия по ограничению доступа в аварийный дом и сносу объекта. Деревянный дом на Камчатской был расселен незадолго до пожара. По предварительным данным, очаг возгорания находился на втором этаже здания. К тушению огня привлечено 11 единиц спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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