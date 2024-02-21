Прокуратура заинтересовалась пожаром в многоквартирном доме в Тюмени

Областная прокуратура начала проверку по факту ЧП на улице Камчатской Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пожар в многоквартирном доме в Тюмени по улице Камчатской привлек внимание областной прокуратуры. В ведомстве сообщили о начале проверки по данному ЧП.

«По информации МЧС России по Тюменской области сегодня, 21 февраля 2024 года, около 15 часов поступило сообщение о пожаре в деревянном многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, дом 54. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по данному факту», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В настоящее время пожар локализован. В результате ЧП никто не пострадал. Прокуратура намерена выяснить, соблюдались ли ответственными лицами мероприятия по ограничению доступа в аварийный дом и сносу объекта.

Деревянный дом на Камчатской был расселен незадолго до пожара. По предварительным данным, очаг возгорания находился на втором этаже здания. К тушению огня привлечено 11 единиц спецтехники.