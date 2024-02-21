Житель Шурышкарского района ЯНАО Андрей Артеев получил медаль «Отец солдата» за воспитание двоих сыновей, защищающих Родину в зоне проведения СВО. Об этом сообщил глава района Олег Попов.
«Наш земляк Андрей Артеев удостоен медали общественного признания „Отец солдата“. Сыновья Александр и Иван — участники специальной военной операции», — поделился мэр в своем telegram-канале. Церемония награждения прошла Москве в Общественной палате РФ.
Всего в семье воспитывается пять сыновей. Вся жизнь Андрея Артеев связана с тундрой. Он потомок целой династии кочевников. Сорок лет трудился в оленеводстве. Попов добавил, что земляки гордятся отцом солдат.
Житель Яр-Сале (ЯНАО) Терку Сэротэтто получил такую же награду. Один из его шестерых детей в 2022 году отправился выполнять воинский долг в зоне спецоперации.
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