21 февраля 2024

Отец участников из СВО из ЯНАО награжден медалью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2015: Денис Мантуров. Екатеринбург, медаль, младек ян
Ямалец получил медаль воспитание сыновей Фото:

Житель Шурышкарского района ЯНАО Андрей Артеев получил медаль «Отец солдата» за воспитание двоих сыновей, защищающих Родину в зоне проведения СВО. Об этом сообщил глава района Олег Попов.

«Наш земляк Андрей Артеев удостоен медали общественного признания „Отец солдата“. Сыновья Александр и Иван — участники специальной военной операции», — поделился мэр в своем telegram-канале. Церемония награждения прошла Москве в Общественной палате РФ.

Всего в семье воспитывается пять сыновей. Вся жизнь Андрея Артеев связана с тундрой. Он потомок целой династии кочевников. Сорок лет трудился в оленеводстве. Попов добавил, что земляки гордятся отцом солдат.

Житель Яр-Сале (ЯНАО) Терку Сэротэтто получил такую же награду. Один из его шестерых детей в 2022 году отправился выполнять воинский долг в зоне спецоперации.

Андрей Артеев удостоен медали общественного признания «Отец солдата»
Андрей Артеев удостоен медали общественного признания «Отец солдата»

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Житель Шурышкарского района ЯНАО Андрей Артеев получил медаль «Отец солдата» за воспитание двоих сыновей, защищающих Родину в зоне проведения СВО. Об этом сообщил глава района Олег Попов. «Наш земляк Андрей Артеев удостоен медали общественного признания „Отец солдата“. Сыновья Александр и Иван — участники специальной военной операции», — поделился мэр в своем telegram-канале. Церемония награждения прошла Москве в Общественной палате РФ. Всего в семье воспитывается пять сыновей. Вся жизнь Андрея Артеев связана с тундрой. Он потомок целой династии кочевников. Сорок лет трудился в оленеводстве. Попов добавил, что земляки гордятся отцом солдат. Житель Яр-Сале (ЯНАО) Терку Сэротэтто получил такую же награду. Один из его шестерых детей в 2022 году отправился выполнять воинский долг в зоне спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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