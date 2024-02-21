Отец участников из СВО из ЯНАО награжден медалью. Фото

22 февраля 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Ямалец получил медаль воспитание сыновей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Шурышкарского района ЯНАО Андрей Артеев получил медаль «Отец солдата» за воспитание двоих сыновей, защищающих Родину в зоне проведения СВО. Об этом сообщил глава района Олег Попов. «Наш земляк Андрей Артеев удостоен медали общественного признания „Отец солдата“. Сыновья Александр и Иван — участники специальной военной операции», — поделился мэр в своем telegram-канале. Церемония награждения прошла Москве в Общественной палате РФ. Всего в семье воспитывается пять сыновей. Вся жизнь Андрея Артеев связана с тундрой. Он потомок целой династии кочевников. Сорок лет трудился в оленеводстве. Попов добавил, что земляки гордятся отцом солдат. Житель Яр-Сале (ЯНАО) Терку Сэротэтто получил такую же награду. Один из его шестерых детей в 2022 году отправился выполнять воинский долг в зоне спецоперации. Андрей Артеев удостоен медали общественного признания «Отец солдата» Telegram-каналОлега Попова, https://t.me/OlegNikolaevichPopov/3734

Житель Шурышкарского района ЯНАО Андрей Артеев получил медаль «Отец солдата» за воспитание двоих сыновей, защищающих Родину в зоне проведения СВО. Об этом сообщил глава района Олег Попов. «Наш земляк Андрей Артеев удостоен медали общественного признания „Отец солдата“. Сыновья Александр и Иван — участники специальной военной операции», — поделился мэр в своем telegram-канале. Церемония награждения прошла Москве в Общественной палате РФ. Всего в семье воспитывается пять сыновей. Вся жизнь Андрея Артеев связана с тундрой. Он потомок целой династии кочевников. Сорок лет трудился в оленеводстве. Попов добавил, что земляки гордятся отцом солдат. Житель Яр-Сале (ЯНАО) Терку Сэротэтто получил такую же награду. Один из его шестерых детей в 2022 году отправился выполнять воинский долг в зоне спецоперации.