21 февраля 2024

Суд конфисковал автомобили у пермяков за езду в пьяном виде

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Пермяки по решению суда лишились автомобилей из-за пьяной езды по городу Фото:

У двух жителей Александровского округа (Пермский край) по решению суда были конфискованы автомобили за езду в нетрезвом виде. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.

«Судом установлено, что один из осужденных управлял автомобилем марки ВАЗ-21124, второй — ВАЗ-21099. Оба жителя Александровска находились за рулем в пьяном виде. Автомобили конфискованы в пользу государства», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.

По данным ведомства, пермяков лишили водительских прав. Приговоры суда в законную силу не вступили.

Ранее в селе Барда Пермского края суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину признали виновным в преступлении, а также конфисковали его машину.

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У двух жителей Александровского округа (Пермский край) по решению суда были конфискованы автомобили за езду в нетрезвом виде. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Судом установлено, что один из осужденных управлял автомобилем марки ВАЗ-21124, второй — ВАЗ-21099. Оба жителя Александровска находились за рулем в пьяном виде. Автомобили конфискованы в пользу государства», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным ведомства, пермяков лишили водительских прав. Приговоры суда в законную силу не вступили. Ранее в селе Барда Пермского края суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину признали виновным в преступлении, а также конфисковали его машину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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