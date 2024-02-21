21 февраля 2024

Военкор Котенок: в зоне СВО ликвидирован бразильский наемник-снайпер

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон Тввику. Тюмень , армия, снайпер, стрелок, военнослужащие, стрельба, солдат, служба в армии, мобилизованные
Наемник прибыл в Украину в 2022 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные в зоне проведения спецоперации ликвидировали наемника-снайпера из Бразилии Максуэла Вукапанаво. Об этом в соцсети сообщил военкор Юрий Котенок.

«В зоне СВО уничтожен бразильский наемник Максуэл Вукапанаво. Он служилй снайпером в „Интернациональном легионе Украины“» — сообщил Котенок в своем telegram-канале.

Он добавил, что до вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2022 году наемник служил в бразильской полиции, а также профессионально занимался джиу-джитсу.

В Авдеевке (ДНР) на стороне Украины воевали канадские и грузинские наемники, а также боевики нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). После бегства ВСУ в городе были обнаружены канадские сухпайки, а также склад боеприпасов производства США и Чехии и импортные патроны.

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Российские военные в зоне проведения спецоперации ликвидировали наемника-снайпера из Бразилии Максуэла Вукапанаво. Об этом в соцсети сообщил военкор Юрий Котенок. «В зоне СВО уничтожен бразильский наемник Максуэл Вукапанаво. Он служилй снайпером в „Интернациональном легионе Украины“» — сообщил Котенок в своем telegram-канале. Он добавил, что до вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2022 году наемник служил в бразильской полиции, а также профессионально занимался джиу-джитсу. В Авдеевке (ДНР) на стороне Украины воевали канадские и грузинские наемники, а также боевики нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). После бегства ВСУ в городе были обнаружены канадские сухпайки, а также склад боеприпасов производства США и Чехии и импортные патроны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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