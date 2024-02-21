Российские военные в зоне проведения спецоперации ликвидировали наемника-снайпера из Бразилии Максуэла Вукапанаво. Об этом в соцсети сообщил военкор Юрий Котенок.
«В зоне СВО уничтожен бразильский наемник Максуэл Вукапанаво. Он служилй снайпером в „Интернациональном легионе Украины“» — сообщил Котенок в своем telegram-канале.
Он добавил, что до вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2022 году наемник служил в бразильской полиции, а также профессионально занимался джиу-джитсу.
В Авдеевке (ДНР) на стороне Украины воевали канадские и грузинские наемники, а также боевики нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). После бегства ВСУ в городе были обнаружены канадские сухпайки, а также склад боеприпасов производства США и Чехии и импортные патроны.
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