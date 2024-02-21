В мире Украина Военкор Котенок: в зоне СВО ликвидирован бразильский наемник-снайпер 22 февраля 2024 в 03:23 Размер текста - 17 + Наемник прибыл в Украину в 2022 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные в зоне проведения спецоперации ликвидировали наемника-снайпера из Бразилии Максуэла Вукапанаво. Об этом в соцсети сообщил военкор Юрий Котенок. «В зоне СВО уничтожен бразильский наемник Максуэл Вукапанаво. Он служилй снайпером в „Интернациональном легионе Украины“» — сообщил Котенок в своем telegram-канале. Он добавил, что до вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2022 году наемник служил в бразильской полиции, а также профессионально занимался джиу-джитсу. В Авдеевке (ДНР) на стороне Украины воевали канадские и грузинские наемники, а также боевики нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). После бегства ВСУ в городе были обнаружены канадские сухпайки, а также склад боеприпасов производства США и Чехии и импортные патроны. Российские военные в зоне проведения спецоперации ликвидировали наемника-снайпера из Бразилии Максуэла Вукапанаво. Об этом в соцсети сообщил военкор Юрий Котенок. «В зоне СВО уничтожен бразильский наемник Максуэл Вукапанаво. Он служилй снайпером в „Интернациональном легионе Украины“» — сообщил Котенок в своем telegram-канале. Он добавил, что до вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2022 году наемник служил в бразильской полиции, а также профессионально занимался джиу-джитсу. В Авдеевке (ДНР) на стороне Украины воевали канадские и грузинские наемники, а также боевики нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). После бегства ВСУ в городе были обнаружены канадские сухпайки, а также склад боеприпасов производства США и Чехии и импортные патроны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям