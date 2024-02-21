В офисе Зеленского пожаловались на польских фермеров, устроивших забастовку

Польские фермеры протестуют для того, чтобы унизить украинцев, несмотря на то, что Украина сейчас в тяжелом положении. Об этом рассказал советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев», — сказал Подоляк в эфире телеканала ТСН. Так он прокомментировал желание фермеров навредить украинцам. Политик отметил, что при этом протестующие поляки понимают, что «Украина находится в крайне тяжелом положении».
Забастовки на границе с Украиной не утихают. Польские фермеры устроили очередной протест на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу из-за ввоза украинского зерна. Один из участников забастовки призвал президента России Владимира Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем». Позже его задержала полиция из-за баннера с обращением к Путину и флага СССР.
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