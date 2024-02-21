21 февраля 2024

В офисе Зеленского пожаловались на польских фермеров, устроивших забастовку

Подоляк: поляки решили унизить украинцев протестами на границе
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк,  stock
Польские фермеры пытаются навредить украинцам, заявил Подоляк Фото:
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Польские фермеры протестуют для того, чтобы унизить украинцев, несмотря на то, что Украина сейчас в тяжелом положении. Об этом рассказал советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев», — сказал Подоляк в эфире телеканала ТСН. Так он прокомментировал желание фермеров навредить украинцам. Политик отметил, что при этом протестующие поляки понимают, что «Украина находится в крайне тяжелом положении».

Забастовки на границе с Украиной не утихают. Польские фермеры устроили очередной протест на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу из-за ввоза украинского зерна. Один из участников забастовки призвал президента России Владимира Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем». Позже его задержала полиция из-за баннера с обращением к Путину и флага СССР.

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Польские фермеры протестуют для того, чтобы унизить украинцев, несмотря на то, что Украина сейчас в тяжелом положении. Об этом рассказал советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев», — сказал Подоляк в эфире телеканала ТСН. Так он прокомментировал желание фермеров навредить украинцам. Политик отметил, что при этом протестующие поляки понимают, что «Украина находится в крайне тяжелом положении». Забастовки на границе с Украиной не утихают. Польские фермеры устроили очередной протест на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу из-за ввоза украинского зерна. Один из участников забастовки призвал президента России Владимира Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем». Позже его задержала полиция из-за баннера с обращением к Путину и флага СССР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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