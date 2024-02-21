Общество «Известия»: аптеки в РФ хотят торговать ветпрепаратами 22 февраля 2024 в 04:01 Размер текста - 17 + Минздрав не поддержал идею торговли ветпрепаратами в аптеках Фото: Денис Моргунов © URA.RU В российских аптеках необходимо разрешить торговлю ветеринарными препаратами, заявил владельцы точек. Соответствующее письмо Национальная фармацевтическая палата, Российская ассоциация аптечных сетей, Союзфарма и «Деловая Россия» направили вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В Россельхознадзоре поддержали инициативу, в Минздраве на это предложение отреагировали отрицательно. «Российские аптечники попросили правительство разрешить им продавать ветеринарные препараты. Представители отрасли объяснили свою инициативу постоянным ростом количества домашних животных, которых, по оценкам специалистов, уже более 63 млн», — пишут «Известия». В правительстве подтвердили получение письма с предложением внести поправки в закон «Об обращении лекарственных средств». Представители Россельхознадзора не против поправок, если условия лицензирования ветеринарных препаратов сохранятся. В Минздраве изданию заявили, что практика совместной продажи лекарств для медицинского и ветеринарного применения в мире не получила распространения. «От соблюдения этих требований напрямую зависят жизни и здоровье граждан», — отметили в министерстве. Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили продавать лекарства для животных без сертификатов из-за дефицита на рынке. Мораторий хотят ввести до 2026 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам В российских аптеках необходимо разрешить торговлю ветеринарными препаратами, заявил владельцы точек. Соответствующее письмо Национальная фармацевтическая палата, Российская ассоциация аптечных сетей, Союзфарма и «Деловая Россия» направили вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В Россельхознадзоре поддержали инициативу, в Минздраве на это предложение отреагировали отрицательно. «Российские аптечники попросили правительство разрешить им продавать ветеринарные препараты. Представители отрасли объяснили свою инициативу постоянным ростом количества домашних животных, которых, по оценкам специалистов, уже более 63 млн», — пишут «Известия». В правительстве подтвердили получение письма с предложением внести поправки в закон «Об обращении лекарственных средств». Представители Россельхознадзора не против поправок, если условия лицензирования ветеринарных препаратов сохранятся. В Минздраве изданию заявили, что практика совместной продажи лекарств для медицинского и ветеринарного применения в мире не получила распространения. «От соблюдения этих требований напрямую зависят жизни и здоровье граждан», — отметили в министерстве. Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили продавать лекарства для животных без сертификатов из-за дефицита на рынке. Мораторий хотят ввести до 2026 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям