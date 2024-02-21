В центре Екатеринбурга подростки подрались с водителем трамвая

22 февраля 2024 в 04:33 Размер текста - 17 +

Подростки дразнили водителя трамвая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 21 февраля на перекрестке улиц 8 Марта и Декабристов группа подростков попыталась зацепом проехаться на трамвае. Из-за этого начался конфликт с водителем общественного транспорта, в ходе которого они подрались, рассказал очевидец. «Драка с водителем трамвая. Малолетки решили покататься на колбасе [вагоне] трамвая», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На видео видно, как водитель заметил подростков, пытающихся зацепиться за трамвай, и вышел их отогнать. В итоге вскоре завязалась потасовка. Затем группа подростков начала бегать от мужчины и дразнить его. Очевидец успокоил водителя, посоветовав не обращать внимание, дабы избежать проблем. В конце концов мужчина уехал, а несовершеннолетние остались на месте.

В Екатеринбурге 21 февраля на перекрестке улиц 8 Марта и Декабристов группа подростков попыталась зацепом проехаться на трамвае. Из-за этого начался конфликт с водителем общественного транспорта, в ходе которого они подрались, рассказал очевидец. «Драка с водителем трамвая. Малолетки решили покататься на колбасе [вагоне] трамвая», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На видео видно, как водитель заметил подростков, пытающихся зацепиться за трамвай, и вышел их отогнать. В итоге вскоре завязалась потасовка. Затем группа подростков начала бегать от мужчины и дразнить его. Очевидец успокоил водителя, посоветовав не обращать внимание, дабы избежать проблем. В конце концов мужчина уехал, а несовершеннолетние остались на месте.