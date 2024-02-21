21 февраля 2024

В центре Екатеринбурга подростки подрались с водителем трамвая

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, светофор, подростки, пешеходная зона, дети, школьный рюкзак
Подростки дразнили водителя трамвая (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 21 февраля на перекрестке улиц 8 Марта и Декабристов группа подростков попыталась зацепом проехаться на трамвае. Из-за этого начался конфликт с водителем общественного транспорта, в ходе которого они подрались, рассказал очевидец.

«Драка с водителем трамвая. Малолетки решили покататься на колбасе [вагоне] трамвая», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На видео видно, как водитель заметил подростков, пытающихся зацепиться за трамвай, и вышел их отогнать. В итоге вскоре завязалась потасовка. Затем группа подростков начала бегать от мужчины и дразнить его.

Очевидец успокоил водителя, посоветовав не обращать внимание, дабы избежать проблем. В конце концов мужчина уехал, а несовершеннолетние остались на месте.

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В Екатеринбурге 21 февраля на перекрестке улиц 8 Марта и Декабристов группа подростков попыталась зацепом проехаться на трамвае. Из-за этого начался конфликт с водителем общественного транспорта, в ходе которого они подрались, рассказал очевидец. «Драка с водителем трамвая. Малолетки решили покататься на колбасе [вагоне] трамвая», — пишет telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На видео видно, как водитель заметил подростков, пытающихся зацепиться за трамвай, и вышел их отогнать. В итоге вскоре завязалась потасовка. Затем группа подростков начала бегать от мужчины и дразнить его. Очевидец успокоил водителя, посоветовав не обращать внимание, дабы избежать проблем. В конце концов мужчина уехал, а несовершеннолетние остались на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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