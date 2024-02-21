21 февраля 2024

В Тюменской области ученики переведены на дистант из-за мороза

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Пермский краевой форум Общественности и добровольчества. завод Шпагина. Пермь, зима, обморожение, иней на стекле, мороз, холод
Занятия школьников будут проходить в дистанционном режиме Фото:

В городе Заводоуковске Тюменской области из-за низких температур занятия для учеников первой смены с 1-го по 9-й класс отменены и переводятся в дистанционный режим. Об этом в соцсети сообщила городская мэрия.

«Внимание. В связи с низкой температурой воздуха 22 февраля занятия первой смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1 по 9 классы», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Согласно сервису Gismeteo, утром 22 февраля в 6:00 в Заводоуковске температура воздуха составила -30 градусов, по ощущениям -40. Ветер южный 3 метра в секунду. Аналогичная актировка выпущена и для школьников Ялуторовска.

В Тюмени также введена актировка для учеников первой смены. В очном режиме отменены занятия с 1-й по 4-й класс.

ГУ МЧС России по региону предупредило жителей юга Тюменской области, что с 18 по 22 февраля прогнозируется аномально холодная погода. Ожидаются морозы до -36 градусов.

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В городе Заводоуковске Тюменской области из-за низких температур занятия для учеников первой смены с 1-го по 9-й класс отменены и переводятся в дистанционный режим. Об этом в соцсети сообщила городская мэрия. «Внимание. В связи с низкой температурой воздуха 22 февраля занятия первой смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1 по 9 классы», — сообщается в telegram-канале мэрии. Согласно сервису Gismeteo, утром 22 февраля в 6:00 в Заводоуковске температура воздуха составила -30 градусов, по ощущениям -40. Ветер южный 3 метра в секунду. Аналогичная актировка выпущена и для школьников Ялуторовска. В Тюмени также введена актировка для учеников первой смены. В очном режиме отменены занятия с 1-й по 4-й класс. ГУ МЧС России по региону предупредило жителей юга Тюменской области, что с 18 по 22 февраля прогнозируется аномально холодная погода. Ожидаются морозы до -36 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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