В Тюменской области ученики переведены на дистант из-за мороза

Занятия школьников будут проходить в дистанционном режиме Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городе Заводоуковске Тюменской области из-за низких температур занятия для учеников первой смены с 1-го по 9-й класс отменены и переводятся в дистанционный режим. Об этом в соцсети сообщила городская мэрия.

«Внимание. В связи с низкой температурой воздуха 22 февраля занятия первой смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1 по 9 классы», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Согласно сервису Gismeteo, утром 22 февраля в 6:00 в Заводоуковске температура воздуха составила -30 градусов, по ощущениям -40. Ветер южный 3 метра в секунду. Аналогичная актировка выпущена и для школьников Ялуторовска.

В Тюмени также введена актировка для учеников первой смены. В очном режиме отменены занятия с 1-й по 4-й класс.

ГУ МЧС России по региону предупредило жителей юга Тюменской области, что с 18 по 22 февраля прогнозируется аномально холодная погода. Ожидаются морозы до -36 градусов.