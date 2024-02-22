В Минобороны показали места самых жестких боев в Авдеевке

Минобороны: наиболее ожесточенные бои в Авдеевке проходили в районе ЖД-вокзала
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, маскхалат, всу, украинские военные, дрг,  stock
ВСУ нападали на российских солдат в Авдеевке с нескольких направлений сразу, передает Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты из мотострелковой бригады Центрального военного округа в Авдеевке проводили наиболее напряженные бои с украинскими силами в районе железнодорожного вокзала. Продвигаясь от центра города, ВС РФ встречали сопротивление противника сразу с нескольких направлений. О том, как проходило освобождение города рассказали в Минобороны РФ.

«В районе ЖД-вокзала велись наиболее ожесточенные бои. <…> Вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской бригады. Штурмовые группы наступали с нескольких направлений. <…> Огневые точки противника были практически в каждом доме», — рассказали в военном ведомстве РФ.

Отмечается, что украинская техника также была замаскирована среди домов практически по всему городу. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали подвальные помещения жилых домов в качестве складов. Там хранились минометные мины, гранатометы, а также другое западное вооружение. Найденное вооружение подтверждает факт участие иностранных наемников на стороне противника в боях за Авдеевку, подчеркнули в Минобороны РФ.

Сам город был освобожден 18 февраля. Спустя несколько дней президенту России Владимиру Путину лично сообщили об успехи российских солдат. Как передают западные СМИ, Украина в итоге сбежала из Авдеевки без согласования руководства. Помимо ВСУ в боях участвовали и иностранные наемники, что подтверждают военкоры.

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Российские солдаты из мотострелковой бригады Центрального военного округа в Авдеевке проводили наиболее напряженные бои с украинскими силами в районе железнодорожного вокзала. Продвигаясь от центра города, ВС РФ встречали сопротивление противника сразу с нескольких направлений. О том, как проходило освобождение города рассказали в Минобороны РФ. «В районе ЖД-вокзала велись наиболее ожесточенные бои. <…> Вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской бригады. Штурмовые группы наступали с нескольких направлений. <…> Огневые точки противника были практически в каждом доме», — рассказали в военном ведомстве РФ. Отмечается, что украинская техника также была замаскирована среди домов практически по всему городу. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали подвальные помещения жилых домов в качестве складов. Там хранились минометные мины, гранатометы, а также другое западное вооружение. Найденное вооружение подтверждает факт участие иностранных наемников на стороне противника в боях за Авдеевку, подчеркнули в Минобороны РФ. Сам город был освобожден 18 февраля. Спустя несколько дней президенту России Владимиру Путину лично сообщили об успехи российских солдат. Как передают западные СМИ, Украина в итоге сбежала из Авдеевки без согласования руководства. Помимо ВСУ в боях участвовали и иностранные наемники, что подтверждают военкоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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