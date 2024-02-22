В Минобороны показали места самых жестких боев в Авдеевке

Минобороны: наиболее ожесточенные бои в Авдеевке проходили в районе ЖД-вокзала

ВСУ нападали на российских солдат в Авдеевке с нескольких направлений сразу, передает Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты из мотострелковой бригады Центрального военного округа в Авдеевке проводили наиболее напряженные бои с украинскими силами в районе железнодорожного вокзала. Продвигаясь от центра города, ВС РФ встречали сопротивление противника сразу с нескольких направлений. О том, как проходило освобождение города рассказали в Минобороны РФ.

«В районе ЖД-вокзала велись наиболее ожесточенные бои. <…> Вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской бригады. Штурмовые группы наступали с нескольких направлений. <…> Огневые точки противника были практически в каждом доме», — рассказали в военном ведомстве РФ.

Отмечается, что украинская техника также была замаскирована среди домов практически по всему городу. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали подвальные помещения жилых домов в качестве складов. Там хранились минометные мины, гранатометы, а также другое западное вооружение. Найденное вооружение подтверждает факт участие иностранных наемников на стороне противника в боях за Авдеевку, подчеркнули в Минобороны РФ.

Сам город был освобожден 18 февраля. Спустя несколько дней президенту России Владимиру Путину лично сообщили об успехи российских солдат. Как передают западные СМИ, Украина в итоге сбежала из Авдеевки без согласования руководства. Помимо ВСУ в боях участвовали и иностранные наемники, что подтверждают военкоры.