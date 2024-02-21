WP: ВСУ бежали из Авдеевки без согласования

22 февраля 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

ВСУ начали бегство из Авдеевки за сутки до официального приказа Сырского Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали из Авдеевки без согласования с руководством за сутки до официального распоряжения об отступлении главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявило издание The Washington Post со ссылкой на украинских солдат. «Солдат заявил, что военные из 110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций. Их усталость вынудила покинуть свои позиции (в Авдеевке — прим. URA.RU) без предварительного согласования», — передает информацию американская газета The Washington Post. Минобороны РФ сообщило, что приказ Сырского вышел в ночь на 17 февраля. На тот момент солдаты ВСУ уже сутки как убегали из Авдеевки. Один из солдат ВСУ поделился с изданием, что военным приказывали занять позиции, которые уже были взяты российскими войсками или вовсе уничтожены. Бегство ВСУ из Авдеевки было хаотичным и не спланированным. Украинские солдаты поделились, что сдача города психологически сломала некоторых бойцов. Авдеевка была освобождена 17 февраля. На данный момент зачистка города практически завершена. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что населенный пункт был взят под контроль при минимальных потерях. Президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева после разгрома ВСУ в Авдеевке из-за нестабильной политической обстановки, заявил британский эксперт Александр Меркурис. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Солдаты 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали из Авдеевки без согласования с руководством за сутки до официального распоряжения об отступлении главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявило издание The Washington Post со ссылкой на украинских солдат. «Солдат заявил, что военные из 110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций. Их усталость вынудила покинуть свои позиции (в Авдеевке — прим. URA.RU) без предварительного согласования», — передает информацию американская газета The Washington Post. Минобороны РФ сообщило, что приказ Сырского вышел в ночь на 17 февраля. На тот момент солдаты ВСУ уже сутки как убегали из Авдеевки. Один из солдат ВСУ поделился с изданием, что военным приказывали занять позиции, которые уже были взяты российскими войсками или вовсе уничтожены. Бегство ВСУ из Авдеевки было хаотичным и не спланированным. Украинские солдаты поделились, что сдача города психологически сломала некоторых бойцов. Авдеевка была освобождена 17 февраля. На данный момент зачистка города практически завершена. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что населенный пункт был взят под контроль при минимальных потерях. Президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева после разгрома ВСУ в Авдеевке из-за нестабильной политической обстановки, заявил британский эксперт Александр Меркурис.