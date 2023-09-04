Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста

Польша передает украинских беженцев пограничникам в Днепре, пишет «Речь Посполита»Фото: Официальный сайт президента Украины
Польша начала передачу Киеву украинских беженцев призывного возраста, которые нелегально въехали в страну после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает польская газета «Речь Посполита». Уточняется, что на территории Польши остаются 80 тысяч таких граждан.
«Польшу и другие страны ЕС могут завалить украинскими запросами об экстрадиции мужчин, покинувших страну благодаря взяткам. Часть украинцев уже передана Польшей службам на Днепре», — говорится в материале издания. Уточняется, что в стране осталось 80 тысяч нелегалов, въехавших в Польшу в феврале 2022 года.
Член комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Федор Вениславский поделился мнением, что этих граждан необходимо мобилизовать в ряды ВСУ. По его словам, прокуратура Украины может начать уголовные дела против своих граждан призывного возраста, которые остаются в Польше.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что в рядах ВСУ не хватает живой силы. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский из-за этого сильно паникует, пишет RT. Обозреватель китайского издания Стивен Брайен заявил, что украинские войска не могут продолжать воевать против ВС РФ без крупной мобилизации, передает MK.RU.
Польша начала передачу Киеву украинских беженцев призывного возраста, которые нелегально въехали в страну после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает польская газета «Речь Посполита». Уточняется, что на территории Польши остаются 80 тысяч таких граждан. «Польшу и другие страны ЕС могут завалить украинскими запросами об экстрадиции мужчин, покинувших страну благодаря взяткам. Часть украинцев уже передана Польшей службам на Днепре», — говорится в материале издания. Уточняется, что в стране осталось 80 тысяч нелегалов, въехавших в Польшу в феврале 2022 года. Член комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Федор Вениславский поделился мнением, что этих граждан необходимо мобилизовать в ряды ВСУ. По его словам, прокуратура Украины может начать уголовные дела против своих граждан призывного возраста, которые остаются в Польше. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что в рядах ВСУ не хватает живой силы. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский из-за этого сильно паникует, пишет RT. Обозреватель китайского издания Стивен Брайен заявил, что украинские войска не могут продолжать воевать против ВС РФ без крупной мобилизации, передает MK.RU.