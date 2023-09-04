Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста

04 сентября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Польша передает украинских беженцев пограничникам в Днепре, пишет «Речь Посполита» Фото: Официальный сайт президента Украины Польша начала передачу Киеву украинских беженцев призывного возраста, которые нелегально въехали в страну после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает польская газета «Речь Посполита». Уточняется, что на территории Польши остаются 80 тысяч таких граждан. «Польшу и другие страны ЕС могут завалить украинскими запросами об экстрадиции мужчин, покинувших страну благодаря взяткам. Часть украинцев уже передана Польшей службам на Днепре», — говорится в материале издания. Уточняется, что в стране осталось 80 тысяч нелегалов, въехавших в Польшу в феврале 2022 года. Член комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Федор Вениславский поделился мнением, что этих граждан необходимо мобилизовать в ряды ВСУ. По его словам, прокуратура Украины может начать уголовные дела против своих граждан призывного возраста, которые остаются в Польше. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что в рядах ВСУ не хватает живой силы. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский из-за этого сильно паникует, пишет RT. Обозреватель китайского издания Стивен Брайен заявил, что украинские войска не могут продолжать воевать против ВС РФ без крупной мобилизации, передает MK.RU .

Польша начала передачу Киеву украинских беженцев призывного возраста, которые нелегально въехали в страну после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает польская газета «Речь Посполита». Уточняется, что на территории Польши остаются 80 тысяч таких граждан. «Польшу и другие страны ЕС могут завалить украинскими запросами об экстрадиции мужчин, покинувших страну благодаря взяткам. Часть украинцев уже передана Польшей службам на Днепре», — говорится в материале издания. Уточняется, что в стране осталось 80 тысяч нелегалов, въехавших в Польшу в феврале 2022 года. Член комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Федор Вениславский поделился мнением, что этих граждан необходимо мобилизовать в ряды ВСУ. По его словам, прокуратура Украины может начать уголовные дела против своих граждан призывного возраста, которые остаются в Польше. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что в рядах ВСУ не хватает живой силы. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский из-за этого сильно паникует, пишет RT. Обозреватель китайского издания Стивен Брайен заявил, что украинские войска не могут продолжать воевать против ВС РФ без крупной мобилизации, передает MK.RU.