Присяжные вынесли вердикт обвиняемым в убийстве уральского боксера в клубе Joy

На скамье подсудимых — Олег Бабушкин и Сергей Мальцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера

В Красногорском районном суде Каменска-Уральского (Свердловская область) присяжные признали Олега Бабушкина виновным в убийстве боксера Александра Максимова в ночном клубе Joy. Второй подсудимый — Сергей Мальцев — тоже был признан виновным, но по другой статье, сообщил URA.RU адвокат потерпевшего Роман Балдин.

«Бабушкин виновен в убийстве (ст. 105 УК РФ), а Мальцев — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). Снисхождения не заслуживают. Единогласно», — передал Балдин решение присяжных. В суде объявили пятиминутный перерыв.

На предыдущем заседании, 21 февраля, прошли прения. «У меня друга убили. Мне тяжело. Думаю, вы (присяжные — прим. URA.RU) примете верное решение», — сказал тогда товарищ погибшего Владимир Нечаев. Подсудимые отказались участвовать в прениях.

По версии следствия, убийство произошло ночью 12 августа 2023 года в каменском клубе Joy. Максимов стоял в туалете и разговаривал с другом. Затем к нему подошли Мальцев и Бабушкин. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В какой-то момент Бабушкин достал пистолет и несколько раз выстрелил в спортсмена, который на тот момент уже лежал на полу. Товарищ Максимова — Владимир Нечаев — пытался помочь другу, но в него выстрелил Мальцев. Нечаев остался жив, а Максимов скончался на месте. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

На каждое заседание приходило около 50 человек. Людей рассаживали в трех залах Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Когда в зал завели Мальцева, его поприветствовали друзья Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Олег Бабушкин (по центру) вину не признал Фото: Сергей Бодров © URA.RU