21 февраля 2024

Курганские пожарные спасли из пожара десятки человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарная лестница, пожарные
В Кургане эвакуировали людей после пожара в доме Фото:

В Кургане пожарные спасли из ночного пожара в микрорайоне Энергетики 14 взрослых и 9 детей. Приосшествие случилось в четырехэтажном доме по улице Краснодонская. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«Сообщение о возгорании в четырехэтажном жилом доме по улице Краснодонская в Кургане поступило ночью 22 февраля. Не теряя ни секунды, сотрудники МЧС приступили к спасению жильцов. 10 взрослых и пять детей вывели в масках спасаемого, пор четыре взрослых и ребенка спустили по автолестнице», — сообщили в ведомстве. Также из огня были спасены две собаки породы Пекинес и кошка

В ликвидации пожара на площади 20 квадратов принимали участие 28 человек и восемь единиц техники. Сейчас выясняются причины возгорания, работает испытательная пожарная лаборатория.

В Кургане из пожара спасли 24 жильца дома в микрорайоне Энергетики
В Кургане из пожара спасли 24 жильца дома в микрорайоне Энергетики
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В Кургане пожарные спасли из ночного пожара в микрорайоне Энергетики 14 взрослых и 9 детей. Приосшествие случилось в четырехэтажном доме по улице Краснодонская. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Сообщение о возгорании в четырехэтажном жилом доме по улице Краснодонская в Кургане поступило ночью 22 февраля. Не теряя ни секунды, сотрудники МЧС приступили к спасению жильцов. 10 взрослых и пять детей вывели в масках спасаемого, пор четыре взрослых и ребенка спустили по автолестнице», — сообщили в ведомстве. Также из огня были спасены две собаки породы Пекинес и кошка В ликвидации пожара на площади 20 квадратов принимали участие 28 человек и восемь единиц техники. Сейчас выясняются причины возгорания, работает испытательная пожарная лаборатория.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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