Курганские пожарные спасли из пожара десятки человек. Фото

22 февраля 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

В Кургане эвакуировали людей после пожара в доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане пожарные спасли из ночного пожара в микрорайоне Энергетики 14 взрослых и 9 детей. Приосшествие случилось в четырехэтажном доме по улице Краснодонская. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Сообщение о возгорании в четырехэтажном жилом доме по улице Краснодонская в Кургане поступило ночью 22 февраля. Не теряя ни секунды, сотрудники МЧС приступили к спасению жильцов. 10 взрослых и пять детей вывели в масках спасаемого, пор четыре взрослых и ребенка спустили по автолестнице», — сообщили в ведомстве. Также из огня были спасены две собаки породы Пекинес и кошка В ликвидации пожара на площади 20 квадратов принимали участие 28 человек и восемь единиц техники. Сейчас выясняются причины возгорания, работает испытательная пожарная лаборатория. В Кургане из пожара спасли 24 жильца дома в микрорайоне Энергетики Фото: МЧС России

В Кургане пожарные спасли из ночного пожара в микрорайоне Энергетики 14 взрослых и 9 детей. Приосшествие случилось в четырехэтажном доме по улице Краснодонская. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Сообщение о возгорании в четырехэтажном жилом доме по улице Краснодонская в Кургане поступило ночью 22 февраля. Не теряя ни секунды, сотрудники МЧС приступили к спасению жильцов. 10 взрослых и пять детей вывели в масках спасаемого, пор четыре взрослых и ребенка спустили по автолестнице», — сообщили в ведомстве. Также из огня были спасены две собаки породы Пекинес и кошка В ликвидации пожара на площади 20 квадратов принимали участие 28 человек и восемь единиц техники. Сейчас выясняются причины возгорания, работает испытательная пожарная лаборатория.