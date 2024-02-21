В Челябинске начали готовить технику к небывалому паводку

22 февраля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Снежные кучи в Челябинске местами выше человеческого роста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Текущая зима стала одной из самых снежных за много лет, поэтому анализ имеющихся сил и средств для безопасного прохождения воды в весенний период находится на особом контроле мэрии Челябинска. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе мэрии. «Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обеспечение пропуска паводковых вод на территории города стало основным рассматриваемым вопросом. Управлению жилищно-коммунального хозяйства поручено во взаимодействии с управляющими организациями создать резерв техники для своевременной откачки паводковых вод из подвалов жилых домов, а МУП „ПОВВ“ — обеспечить бесперебойную работу водозаборных сооружений, канализационных насосных станций и сетей», — сообщили в пресс-службе. Мэр Наталья Котова поручила проверить все территории, где весной традиционно происходит подтопление, и принять исчерпывающие меры по своевременному отводу воды. Это касается и жилого сектора, и улично-дорожной сети. Котова отметила, что нужно максимально вывезти с таких территорий снег, проверить ливневую канализацию и провести подворовые обходы жилых домов, чтобы довести до жильцов информацию по порядку действий в период весеннего половодья.

Текущая зима стала одной из самых снежных за много лет, поэтому анализ имеющихся сил и средств для безопасного прохождения воды в весенний период находится на особом контроле мэрии Челябинска. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе мэрии. «Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обеспечение пропуска паводковых вод на территории города стало основным рассматриваемым вопросом. Управлению жилищно-коммунального хозяйства поручено во взаимодействии с управляющими организациями создать резерв техники для своевременной откачки паводковых вод из подвалов жилых домов, а МУП „ПОВВ“ — обеспечить бесперебойную работу водозаборных сооружений, канализационных насосных станций и сетей», — сообщили в пресс-службе. Мэр Наталья Котова поручила проверить все территории, где весной традиционно происходит подтопление, и принять исчерпывающие меры по своевременному отводу воды. Это касается и жилого сектора, и улично-дорожной сети. Котова отметила, что нужно максимально вывезти с таких территорий снег, проверить ливневую канализацию и провести подворовые обходы жилых домов, чтобы довести до жильцов информацию по порядку действий в период весеннего половодья.