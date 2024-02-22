Песков выступил против приравнивания военкоров к ветеранам СВО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков согласен с Владимиром Путиным о нецелесообразности приравнивания военкоров у частникам СВО Фото:

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что было бы неправильным приравнивать военных корреспондентов, работающих в зоне спецоперации на Украине, непосредственно к участникам СВО. Об этом он рассказал журналистам агентства International Reporters.

«Я здесь, наверное, готов солидаризироваться тоже с нашим президентом. Он тогда сказал, что, безусловно, наши военкоры проявляют огромное человеческое мужество, смелость, отвагу, даже самопожертвование, донося правду до наших сограждан и для граждан других стран о том, что происходит на поле боя. Но все-таки они не являются прямыми участниками конфликта. Они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому так вот, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно», — рассказал Дмитрий Песков в интервью агентству.

Военкоры освещают спецоперацию с самого начала ее проведения. Периодически они оказываются под обстрелами украинских солдат. В ноябре 2023 года в ходе обостряла Запорожской области погиб журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов.

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что было бы неправильным приравнивать военных корреспондентов, работающих в зоне спецоперации на Украине, непосредственно к участникам СВО. Об этом он рассказал журналистам агентства International Reporters. «Я здесь, наверное, готов солидаризироваться тоже с нашим президентом. Он тогда сказал, что, безусловно, наши военкоры проявляют огромное человеческое мужество, смелость, отвагу, даже самопожертвование, донося правду до наших сограждан и для граждан других стран о том, что происходит на поле боя. Но все-таки они не являются прямыми участниками конфликта. Они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому так вот, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно», — рассказал Дмитрий Песков в интервью агентству. Военкоры освещают спецоперацию с самого начала ее проведения. Периодически они оказываются под обстрелами украинских солдат. В ноябре 2023 года в ходе обостряла Запорожской области погиб журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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