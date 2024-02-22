Песков выступил против приравнивания военкоров к ветеранам СВО

22 февраля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков согласен с Владимиром Путиным о нецелесообразности приравнивания военкоров у частникам СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что было бы неправильным приравнивать военных корреспондентов, работающих в зоне спецоперации на Украине, непосредственно к участникам СВО. Об этом он рассказал журналистам агентства International Reporters. «Я здесь, наверное, готов солидаризироваться тоже с нашим президентом. Он тогда сказал, что, безусловно, наши военкоры проявляют огромное человеческое мужество, смелость, отвагу, даже самопожертвование, донося правду до наших сограждан и для граждан других стран о том, что происходит на поле боя. Но все-таки они не являются прямыми участниками конфликта. Они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому так вот, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно», — рассказал Дмитрий Песков в интервью агентству. Военкоры освещают спецоперацию с самого начала ее проведения. Периодически они оказываются под обстрелами украинских солдат. В ноябре 2023 года в ходе обостряла Запорожской области погиб журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что было бы неправильным приравнивать военных корреспондентов, работающих в зоне спецоперации на Украине, непосредственно к участникам СВО. Об этом он рассказал журналистам агентства International Reporters. «Я здесь, наверное, готов солидаризироваться тоже с нашим президентом. Он тогда сказал, что, безусловно, наши военкоры проявляют огромное человеческое мужество, смелость, отвагу, даже самопожертвование, донося правду до наших сограждан и для граждан других стран о том, что происходит на поле боя. Но все-таки они не являются прямыми участниками конфликта. Они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому так вот, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно», — рассказал Дмитрий Песков в интервью агентству. Военкоры освещают спецоперацию с самого начала ее проведения. Периодически они оказываются под обстрелами украинских солдат. В ноябре 2023 года в ходе обостряла Запорожской области погиб журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов.