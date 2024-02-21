21 февраля 2024

Что екатеринбуржцам дарят на 23 февраля

Жители Екатеринбурга скупают игровые приставки к 23 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, подарки, презенты, призентация
Пик закупок подарков у свердловчанок приходится за 10 и за 4 дня до праздника (архивное фото) Фото:

В преддверии Дня защитника Отечества екатеринбуржцы активно заказывают игровые приставки, компьютеры и товары категории «Для дома». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса «Ozon».

«Самый интенсивный рост в преддверии 23 февраля показывают игровые приставки и ноутбуки, увеличив штучные продажи на 327%. Набирают популярность товары „Умный дом“ и комплектующие для ПК, продажи которых в штучном выражении возросли на 198% и 202% соответственно», — говорится в сообщении.

Также в топе продаж среди екатеринбуржцев оказалась категория «Для дома», которая показала рост в 2,5 раза. Мужчинам чаще всего дарят посуду, инструменты и домашний текстиль. Средний чек в этой категории товаров вырос почти на 5%.

Ранее агентства сообщало, сколько свердловчанки тратят на подарки коллегам на 23 февраля. В большинстве случаев затраты на коллег оказались не боле 200-300 рублей.

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В преддверии Дня защитника Отечества екатеринбуржцы активно заказывают игровые приставки, компьютеры и товары категории «Для дома». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса «Ozon». «Самый интенсивный рост в преддверии 23 февраля показывают игровые приставки и ноутбуки, увеличив штучные продажи на 327%. Набирают популярность товары „Умный дом“ и комплектующие для ПК, продажи которых в штучном выражении возросли на 198% и 202% соответственно», — говорится в сообщении. Также в топе продаж среди екатеринбуржцев оказалась категория «Для дома», которая показала рост в 2,5 раза. Мужчинам чаще всего дарят посуду, инструменты и домашний текстиль. Средний чек в этой категории товаров вырос почти на 5%. Ранее агентства сообщало, сколько свердловчанки тратят на подарки коллегам на 23 февраля. В большинстве случаев затраты на коллег оказались не боле 200-300 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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