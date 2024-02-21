Что екатеринбуржцам дарят на 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества екатеринбуржцы активно заказывают игровые приставки, компьютеры и товары категории «Для дома». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса «Ozon».
«Самый интенсивный рост в преддверии 23 февраля показывают игровые приставки и ноутбуки, увеличив штучные продажи на 327%. Набирают популярность товары „Умный дом“ и комплектующие для ПК, продажи которых в штучном выражении возросли на 198% и 202% соответственно», — говорится в сообщении.
Также в топе продаж среди екатеринбуржцев оказалась категория «Для дома», которая показала рост в 2,5 раза. Мужчинам чаще всего дарят посуду, инструменты и домашний текстиль. Средний чек в этой категории товаров вырос почти на 5%.
Ранее агентства сообщало, сколько свердловчанки тратят на подарки коллегам на 23 февраля. В большинстве случаев затраты на коллег оказались не боле 200-300 рублей.
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